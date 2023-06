Ricerca



CITTADINI STRANIERI- IN PRIMO PIANO - Avviso FAMI “Promozione dell’autonomia sociale dei rifugiati” L'avviso FAMI è rivolto agli enti locali titolari di Progetti SAI

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato un avviso FAMI rivolto agli enti locali titolari di Progetti SAI per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla promozione dell’autonomia sociale ed economica dei titolari di protezione internazionale e dei neomaggiorenni, in uscita dal Sistema di Accoglienza.

L’avviso è un’occasione importante per rafforzare i servizi del SAI con attività a essi complementari, che intervengano nell’ambito dell’inserimento abitativo (centrale in questo avviso), nell’accompagnamento al lavoro, nel supporto alla salute e alla genitorialità e nei percorsi di inserimento sociale.

Come si legge nell’avviso (al paragrafo n. 5), le attività previste contemplano interventi a supporto dei singoli percorsi di inserimento e contestualmente anche misure per attivare e/o rafforzare i servizi territoriali. In questa ottica, l’avviso sposa il medesimo approccio del SAI. anche in termini di ricadute sui territori degli interventi da realizzare.

>> Clicca qui per leggere: Fami 2021-2027: 6 nuovi avvisi pubblici per oltre 117 mln finalizzati all’integrazione

Le proposte progettuali dovranno essere presentate entro il 15 settembre p.v. secondo le modalità indicate nell’avviso.

Per chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo e-mail: fami2127@interno.it entro e non oltre 5 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle proposte.

Fonte: Servizio Centrale SAI

© RIPRODUZIONE RISERVATA