CITTADINANZA - Acquisto della cittadinanza italiana per lo straniero nato in Italia e rimasto residente fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età – Schema operativo Si tratta di una situazione sempre più frequente in quanto sono oramai molto numerosi gli stranieri nati in Italia, a seguito di fenomeni immigratori dei genitori, che sono rimasti residenti nel nostro Paese fin dalla nascita

Lo straniero nato in Italia e rimasto residente legalmente in Italia fino al raggiungimento della maggiore età, può acquistare la cittadinanza italiana a seguito di dichiarazione resa all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza. Si tratta di una situazione sempre più frequente in quanto sono oramai molto numerosi gli stranieri nati in Italia, a seguito di fenomeni immigratori dei genitori, che sono rimasti residenti nel nostro Paese fin dalla nascita: raggiunta la maggiore età possono acquistare la cittadinanza italiana, previa verifica da parte dell’ufficiale dello stato civile sulla sussistenza delle condizioni richieste dalla legge. Si tratta dell’art. 4 c. 2 della legge 91/1992, cioè di acquisto derivante dallo ius soli, accompagnato da un lungo periodo di residenza legale ininterrotta, fino al diciottesimo anno di età. La fattispecie in questione è incentrata su alcuni elementi fondamentali:

1) l’evento nascita del cittadino straniero in Italia;

2) il permanere del requisito della residenza legale fino al raggiungimento del 18° anno di età, senza alcuna interruzione;

3) la manifestazione di volontà del cittadino straniero espressa in una dichiarazione volta ad acquistare la cittadinanza italiana;

4) il limite di un anno per rendere tale dichiarazione, decorrente dal 18° anno di età.

Per residenza legale deve intendersi aver soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e quelle in materia d’iscrizione anagrafica. Tale requisito, che ha rappresentato fin dall’inizio una delle maggiori problematiche applicative di tale normativa, rendendo molto complicato l’acquisto della cittadinanza italiana, è stato sostituito dal requisito dalla permanenza nel territorio che l’interessato dovrà dimostrare con idonea documentazione, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 33 del d.l. n. 69/2013, così come modificato ed integrato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98: in pratica una situazione di fatto che dovrà essere valutata ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana, anche se non confortata dall’iscrizione anagrafica e dalla regolarità del soggiorno. .

