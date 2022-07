Ricerca



CITTADINI STRANIERI - Accoglienza&Lavoro: il portale per le persone rifugiate Tutte le informazioni sui servizi per il lavoro e di sostegno concreto a favore di beneficiari di protezione internazionale, protezione temporanea e protezione speciale

Il portale Accoglienza&Lavoro è un progetto promosso da Assolavoro, l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro in collaborazione con l’UNHCR – Agenzia ONU per i rifugiati.

A chi sono rivolti i servizi?

I servizi sono erogati ai titolari di permesso di soggiorno per protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria), protezione temporanea o protezione speciale, oppure a coloro a cui è stato rilasciato un documento equipollente da parte delle questura in attesa del rilascio di uno fra i menzionati permessi di soggiorno.

Quali servizi e prestazioni?

Opportunità di formazione e inserimento lavorativo

Orientamento e prima informazione, bilancio delle competenze

Corsi di italiano

Corsi di formazione professionale

I soggetti in formazione, durante il corso, possono chiedere il rimborso per le spese di vitto e alloggio, e hanno diritto a una diaria oraria di 3,50 €/h. Al termine del percorso formativo viene erogata inoltre una indennità una tantum di 1.000 €.

Prestazioni di sostegno e aiuto sociale

Sono misure rivolte a beneficiari di protezione internazionale, protezione temporanea e protezione speciale che partecipano ad un corso di formazione di base o professionale o che sono impiegati presso un’Agenzia per il Lavoro.

Contributo asilo nido

Sostegno all’istruzione

Rimborso acquisto di beni di prima necessità bebè.

Rimborso assistenza psicologica

Contributo per chi accoglie

I lavoratori in somministrazione che accolgono beneficiari di protezione internazionale, protezione temporanea o protezione speciale per almeno 3 mesi, contributo straordinario possono richiedere un una tantum all’accoglienza di 1000 € (1500 € per minori o donne in gravidanza).

Come si accede?

Attraverso il sito https://assolavoro.eu/progetto-accoglienza-e-lavoro/ (disponibile in italiano, inglese, francese e ucraino). Sul sito si possono trovare i riferimenti delle agenzie associate ad Assolavoro e del sito Ebitemp ai quali richiedere servizi e prestazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA