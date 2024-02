Ricerca



CITTADINI STRANIERI - Accoglienza: nuovo rapporto annuale SAI La rete SAI che cresce e si consolida (+25,3%): coinvolti 2mila Comuni

Presentazione del rapporto SAI e principali dati emergenti dal rapporto SAI 2022

Nel corso del 2022 sono state 53.222 (+ 25,3% rispetto al 2021) le persone accolte nei progetti SAI. Il 76,0% (40.481, +20,4% rispetto al 2021) nei progetti per accoglienza ordinaria; il 22,4% (11.910, +47,5% rispetto al 2021) nei progetti per minori stranieri non accompagnati; l’1,6% (831, +9,5% rispetto al 2021) nei progetti per persone con esigenze di carattere sanitario e disagio mentale. I progetti SAI nel 2022 sono presenti in 104 Province (su 107) e in tutte le Regioni d’Italia. Sono 804 sono gli Enti Locali titolari di progetto, di cui 709 Comuni, 16 Province/Città metropolitane, 30 Unioni di Comuni e comunità montane, 49 altri Enti (Ambiti o distretti territoriali e sociali, Associazioni o Consorzi intercomunali, Società della salute). Questi alcuni dei dati presenti nel nuovo rapporto dedicato alla rete del Sistema di Accoglienza Integrazione, presentato nei giorni scorsi nella sede dell’ANCI. La presentazione è stata introdotta, con l’illustrazione dei principali dati ed elementi del rapporto, da Virginia Costa, Responsabile del Servizio centrale SAI, a cui è seguito l’intervento del segretario generale ANCI, Veronica Nicotra.

Il rapporto nel dettaglio

I beneficiari accolti nel 2022 provengono da 110 Paesi, in prevalenza africani e asiatici. Le 10 nazionalità più rappresentate sono Nigeria, Bangladesh, Afghanistan, Pakistan, Ucraina, Egitto, Tunisia, Mali, Somalia e Gambia. Nel 2022 si registra un incremento delle presenze femminili (23,6% degli accolti), a conferma del trend di costante crescita degli ultimi anni. La popolazione femminile dei SAI proviene soprattutto da Nigeria (30,0%), Ucraina (20,06%) e Afghanistan (14,6). titolari di progetto, sede di struttura o perché facenti parte di un’aggregazione – Unione/Comunità montana, Distretto o Ambito, Consorzio o Società della salute). Il 54,4% sono piccoli Comuni, sotto i 5

Sono 1.999 i Comuni interessati dalla rete SAI a vario titolo (in quanto.000 abitanti (1.087 su 1.999). Il 2023 si è chiuso con 913 progettualità SAI per oltre 43mila posti di accoglienza.

