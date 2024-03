Ricerca



CITTADINI STRANIERI - Accoglienza migranti: definizione delle modalità di riparto delle risorse per l’anno 2023 L'esito della riunione della Conferenza Stato Città ed autonomie locali del 21 marzo 2024 riguardante i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse per l'anno 2023 del fondo dedicato alle misure urgenti per l'accoglienza dei migranti

Durante la seduta della Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali, tenutasi il 21 marzo, presso il Viminale, con la presidenza del Sottosegretario Wanda Ferro, l’ANCI ed UPI hanno concordato sul decreto del Ministro dell’Interno, insieme al Ministro dell’Economia e delle Finanze, riguardante i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse per l’anno 2023 del fondo dedicato alle misure urgenti per l’accoglienza dei migranti, compreso il sostegno ai Comuni coinvolti e ai minori non accompagnati, per un totale di 46,859 milioni di euro.

Tale fondo sarà distribuito con il 61% per l’assistenza dei minori stranieri non accompagnati attraverso l’espansione dei progetti SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione), il 26% per sostenere le necessità di accoglienza dei richiedenti asilo, e il 13% alle Prefetture per potenziare la rete di prima accoglienza.

Minori stranieri non accompagnati: regolamento sui compiti del Ministero

Inoltre, è prevista l’assegnazione di un contributo, fino a un milione di euro per il 2023, dalle risorse del suddetto fondo, ai Comuni con una popolazione compresa tra 6.000 e 7.000 abitanti. Tale contributo sarà destinato a quei Comuni che, fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge corrispondente, abbiano registrato spese superiori all’importo del Fondo di solidarietà comunale per l’affidamento dei minori in comunità familiari o istituti di assistenza con provvedimento giudiziario e che abbiano subito un trattenimento dell’IMU per alimentare lo stesso fondo non inferiore a 190.000 euro nell’anno 2023.

