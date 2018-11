Questo articolo è stato letto 0 volte

STRANIERI - Sicurezza e Immigrazione: testo del decreto approvato dal Senato e analisi Dossier Servizio studi Camera e Senato 9 novembre 2018

Segnaliamo e rendiamo disponibile il testo del Decreto Sicurezza e Immigrazione (d.l. 4 ottobre 2018, n. 113) approvato al Senato e presentato alla Camera per la conversione in legge (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”).

Rendiamo inoltre disponibile il dossier del Servizio studi di Camera e Senato datato 9 novembre 2018 e denominato “Decreto legge immigrazione e sicurezza pubblica d.l. 113/2018 – A.C. 1346″ recante una analisi approfondita del provvedimento articolo per articolo.

>> CONSULTA IL TESTO APPROVATO DAL SENATO

>> CONSULTA IL DOSSIER DEL SERVIZIO STUDI DI CAMERA E SENATO

