STRANIERI - Rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno con condanne penali

In tema di effetti della riabilitazione da parte del giudice penale riferita a condanne precedentemente considerate ostative ai fini del rinnovo o rilascio del permesso di soggiorno, il più recente orientamento giurisprudenziale stabilisce che la riabilitazione per una condanna precedentemente considerata ostativa, pur non operando automaticamente in senso opposto, supera la presunzione di pericolosità sociale che la legge attribuisce a tali condanne, in quanto attiene direttamente alla stessa valutazione della pericolosità sociale commisurata sul rapporto tra i precedenti penali dell’interessato e la sua attuale condotta, che viene operata ai fini del permesso di soggiorno.

