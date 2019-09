Questo articolo è stato letto 55 volte

STRANIERI - Richiesta di concessione del permesso di soggiorno – Omissione di versamenti fiscali e previdenziali – Non costituisce legittimo motivo di diniego Il provvedimento di diniego non costituisce atto vincolato in relazione alla situazione esistente al momento della richiesta

