STRANIERI - Permesso di soggiorno – Mancanza del requisito reddituale per un solo anno – Revoca automatica del titolo – Non sussiste Il ricorrente impugnava il provvedimento di revoca della carta di soggiorno adottato in quanto si erano rivelati ideologicamente falsi i documenti sulla cui scorta era stata rilasciata

La mancanza del requisito reddituale per un singolo anno non può essere motivo di revoca automatica del permesso per soggiornanti di lungo periodo, ma deve essere valutato complessivamente sia per quanto riguarda il numero di anni in cui non si è raggiunta la soglia minima, sia relativamente all’entità dello scostamento.

