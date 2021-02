Questo articolo è stato letto 15 volte

Ricerca



AMMINISTRAZIONE DIGITALE - Password e User Name vanno in pensione? Istruzioni in merito all'applicazione dell'art. 24 del decreto legge 76/2020 (Decreto Semplificazioni), relativo alle modalità di accesso ai servizi digitali

Approfondimento di A. Francioni

Il Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali da cui dipende la Direzione Centrale dei Servizi Demografici ha diramato la recente circolare n. 3/2021 che ci ricorda la prossima scadenza in materia di identità digitale e accesso ai servizi on line della pubblica amministrazione.

L’art. 24 del Decreto Legge 76/2020 convertito con modifiche nella Legge 11 settembre 2020 n. 120 (cd. Legge di semplificazione 2020) ha modificato l’art. 64 del CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale adottato con d.lgs. 82/2005 e più volte modificato.

Il comma 3 bis dell’art. 64 sancisce “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è stabilità la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e c), utilizzano esclusivamente le identità digitali ai fini dell’identificazione degli utenti dei propri servizi on-line. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, a decorrere dal 28 febbraio 2021, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica ai fini dell’identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi online. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali per consentire l’accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi on-line”.

>> CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO

Ti potrebbe interessare:

>> I Servizi Demografici che verranno. Il delicato passaggio tra il 2020 e il 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA