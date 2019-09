Questo articolo è stato letto 272 volte

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - La dichiarazione sostitutiva di certificazione L’art. 1, lett. g) del d.P.R. 445/2000 fornisce la definizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione (c.d. autocertificazione)

Approfondimento di A. Marcella

L’art. 1, lett. g) del d.P.R. 445/2000 fornisce la definizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione (c.d. autocertificazione) come documento, sottoscritto dall’interessato, prodotto in sostituzione di un certificato, pertanto in sostituzione di un documento avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni devono essere utilizzate nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi, possono essere utilizzate anche nei rapporti con i privati che vi consentono.

>> CONTINUA A LEGGERE

Per approfondimenti:

Il responsabile dei servizi demografici Angela Marcella , 2019, Maggioli Editore I Servizi Demografici hanno il delicato compito di rilevare gli eventi più importanti della vita delle persone, eventi in grado di incidere sul riconoscimento di diritti fondamentali dell’individuo costituzionalmente tutelati. Proprio in considerazione della centralità delle funzioni... , 2019, 68,00 € Acquista



su www.maggiolieditore.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA