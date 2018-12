Questo articolo è stato letto 160 volte

STATO CIVILE - Istanza trascrizione della sentenza di adozione di minore ex art. 36 legge 184/83

Il Tribunale per i Minorenni di Milano ha pubblicato il Modulo per la trascrizione della sentenza di adozione di minore avvenuta all’estero ex art. 36 Legge n.184/1983 e le modalità di presentazione.

All’istanza debbono essere allegati:

1. la sentenza di adozione (tradotta e legalizzata)

2. l’atto di nascita (tradotto e legalizzato)

3. il certificato di cittadinanza, di residenza e di matrimonio dei richiedenti

4. certificato AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero)

Ove possibile è opportuno eleggere domicilio in Italia per facilitare i contatti e la notifica del provvedimento; ovvero indicare l’esatto Consolato o Ambasciata italiana a cui far riferimento precisando indirizzo, n. telefonico e il fax.

>> Istanza trascrizione della sentenza di adozione di minore

© RIPRODUZIONE RISERVATA