STRANIERI - Immigrazione e Sicurezza Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130

Nella G.U. n. 314 del 19 dicembre è stata pubblicata la legge n. 173 del 18 dicembre 2020, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 130/2020 (c.d. decreto immigrazione e sicurezza), recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonchè misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

