ANAGRAFE - IL CASO – Notifiche in viali fittizi create per coloro che sono senza fissa dimora Dove vanno effettuate le notifiche ai soggetti che sono senza fissa dimora?

Nell’ultimo periodo viene spesso richiesto, dai vari comandi di polizia, la notifica di verbali per violazioni al c.d.s. a giostrai che risultano iscritti nel registro della popolazione residente in una via fittizia. Normalmente procediamo ai sensi dell’art. 140 c.p.c. ma, vista l’impossibilità di affiggere l’avviso all’ingresso dell’abitazione in quanto inesistente, ci chiedavamo se fosse più corretto procedere ai sensi dell’art. 143 c.p.c.



