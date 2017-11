Questo articolo è stato letto 209 volte

STRANIERI - IL CASO – Durata procedimento cancellazione/iscrizione anagrafica di soggetti extracomunitari

In tema di cancellazione dall’APR per gli stranieri è prevista una cancellazione per “Irreperibilità accertata” che pare differenziarsi dalla cancellazione per irreperibilità normalmente prevista per i residenti di nazionalità italiana e regolata dalla circolare Istat che richiede ripetuti accertamenti nel corso di un anno.

Si presenta il caso di una cittadina straniera che a seguito di processo civile è stata sfrattata a mezzo di Ufficiale Giudiziario dall’abitazione dove viveva e nessuno più ne conosce l’attuale residenza. O la badante che, assunta da un residente italiano per l’assistenza di un proprio congiunto, viene poi allontanata e sostituita con un’altra. Questi casi possono costituire degli esempi di irreperibilità accertata? Qual è la procedura da adottare per la cancellazione dall’anagrafe in questo caso e nell’altro più tradizionale che richiede ripetuti accertamenti nel tempo? Tra l’altro si osserva come i casi sopra elencati possono riguardare non uno straniero bensì un cittadino italiano. Nel caso in cui dagli accertamenti della Polizia Municipale emerga che Tizio, cittadino italiano, residente con regolare contratto di locazione nell’appartamento X, non ci sia più ed il proprietario di quell’appartamento, Sempronio, lo abbia regolarmente affittato ad altra persona (Mevio) con regolare contratto, è chiaro che Tizio non è più residente in quell’abitazione. Che senso ha effettuare ripetuti accertamenti nel corso di un anno per cancellarlo dall’anagrafe?

>> Vuoi conoscere la risposta del nostro esperto? Continua a leggere QUI

PER APPROFONDIRE

GLI STRANIERI E L’ANAGRAFE

di Romano Minardi – Liliana Palmieri

Guida pratica per l’iscrizione dei cittadini comunitari ed extracomunitari

Casi svolti e formulario

FORMULARIO ON LINE