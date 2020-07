Questo articolo è stato letto 139 volte

ANAGRAFE - IL CASO – Cambio generalità e rilascio certificazione anagrafica Un legale richiede il certificato di residenza della cittadina che ha modificato le generalità, si può procedere al rilascio?

Abbiamo ricevuto una richiesta di rilascio di un certificato di residenza della sig.ra X Y, cittadina straniera.

Tale persona dopo essere stata residente nel nostro comune, in data 25 luglio 2014 risulta emigrata all’estero. In data 10 ottobre 2015 si riscrive anagraficamente con le generalità W K, sempre nel nostro comune provenendo dall’estero e presenta contestualmente una documentazione tradotta ed apostillata, dalla quale risulta che X Y ha cambiato nome in W K in data 1° gennaio 2014.

Oggi un legale richiede il certificato di residenza a nome di X Y poiché non è a conoscenza che X Y ha cambiato nome in W K.

Ci si chiede se si debba procedere al rilascio della suddetta certificazione.

