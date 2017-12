Questo articolo è stato letto 89 volte

STRANIERI - Domanda di rilascio di visto d’ingresso – Provvedimento consolare di rigetto

Avverso un provvedimento consolare di rigetto di visto d’ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, non sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo, in quanto l’art. 30, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998 attribuisce espressamente all’autorità giudiziaria ordinaria ogni questione relativa al “diniego di nulla osta al ricongiungimento familiare” ed al permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relativa ad ogni altro provvedimento “in materia di diritto all’unità familiare”, prescrivendo che, in questi casi, l’interessato possa proporre l’opposizione disciplinata dall’art. 20 del decreto legislativo n. 150 del 2011.

