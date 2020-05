Questo articolo è stato letto 53 volte

CITTADINANZA- STATO CIVILE - Concessione della cittadinanza italiana Naturalizzazione ordinaria – Art. 9 della legge 91/1992

Per le persone che la legge individua quali possibili destinatarie delle disposizioni di acquisto della cittadinanza per concessione, ai sensi dell’art. 9 della legge sulla cittadinanza, sono richiesti periodi di residenza sul territorio italiano di diversa durata, come si evince nella tabella sotto indicata:

Categorie di stranieri Anni di residenza richiesti 1. straniero di cui padre o madre o un ascendente in linea retta di II grado siano stati cittadini per nascita 3 anni 2. straniero nato nel territorio della Repubblica 3 anni 3. straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano o figlio legittimo maggiorenne di straniero naturalizzato 5 anni dall’adozione o dall’acquisto di cittadinanza del genitore naturalizzato italiano 4. straniero cittadino dell’Unione Europea 4 anni 5. straniero extra comunitario 10 anni 6. straniero che abbia reso eminenti servizi all’Italia o se vi è un eccezionale interesse dello Stato nessun termine di tempo 7. apolide 5 anni 8. straniero che ha prestato servizio alle dipen­denze dello Stato anche all’estero 5 anni di servizio non si richiede residenza 9. straniero affiliato da cittadino prima della l. 184/1983 (art. 21 l. 91/1992) 7 anni dopo l’affiliazione

Si richiede comunque, anche se per periodi di tempo differenziati, il requisito della residenza legale derivante dall’adempimento degli obblighi di legge per il soggiorno degli stranieri e dall’iscrizione anagrafica nel comune di dimora abituale.

