Questo articolo è stato letto 321 volte

STATO CIVILE - Certificazioni di stato libero per cittadini stranieri

Una coppia di cittadini cinesi residenti in questo comune ha richiesto il certificato di stato libero da presentare al proprio consolato per contrarre matrimonio in Cina. Premesso che il cittadino nell’anagrafe di questo comune risulta di stato libero (così pure nel precedente comune di residenza); che la cittadina risulta di stato civile “sconosciuto” (così come comunicato dal precedente comune di residenza), si chiede se il comune è competente a rilasciare i certificati di stato libero ai cittadini stranieri.

>> Vuoi conoscere la risposta dei nostri esperti? Continua a leggere qui

PER APPROFONDIRE

GLI STRANIERI E L’ANAGRAFE

di Romano Minardi – Liliana Palmieri

Guida pratica per l’iscrizione dei cittadini comunitari ed extracomunitari

Casi svolti e formulario

FORMULARIO ON LINE