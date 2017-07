Questo articolo è stato letto 167 volte

ANAGRAFE - Attribuzione del doppio cognome al minore – Criteri di individuazione

I criteri di individuazione del cognome del minore riconosciuto in tempi diversi dai genitori, si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, sicchè la scelta del giudice è ampiamente discrezionale, con esclusione di qualsiasi automaticità e non può essere condizionata nè dal favor per il patronimico nè per un prevalente rilievo della prima attribuzione.

In altri termini, il provvedimento deve essere orientato a garantire non tanto l’interesse dei genitori, quanto quello del minore ad essere identificato nel contesto delle relazioni sociali.

