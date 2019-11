Questo articolo è stato letto 192 volte

CITTADINANZA - Adempimenti dell’ufficiale di stato civile in caso di acquisto della cittadinanza per matrimonio e per naturalizzazione Nel caso di acquisto di cittadinanza ai sensi degli artt. 5 e 9 legge 91/1992, l’ufficiale dello stato civile è chiamato a svolgere solamente la parte finale dell’intera procedura che si attiva con la richiesta dell’interessato

Approfondimento di R. Calvigioni

Nel caso di acquisto di cittadinanza ai sensi degli artt. 5 e 9 legge 91/1992, l’ufficiale dello stato civile è chiamato a svolgere solamente la parte finale dell’intera procedura che si attiva con la richiesta dell’interessato, presentata presso la competente Prefettura, prosegue con l’istruttoria e l’emanazione del decreto prefettizio o presidenziale, si chiude con la notifica del decreto, successivo giuramento e trascrizione del provvedimento. La notifica all’interessato del decreto, che dovrebbe essere di competenza della Prefettura, ai sensi dell’art. 4, c. 1 del d.P.R. 362/1994, in molti casi è stata delegata dalla Prefettura stessa al comune di residenza dell’interessato: si tratta di notifica che non potrà comunque ricadere nelle competenze dell’ufficiale di stato civile, ma farà carico al messo notificatore del comune.

