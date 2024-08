Ricerca



STATISTICA - Vademecum sui vantaggi della funzione statistica associata nelle Unioni di Comuni Nuovo vademecum ISTAT e Progetto Italiae per ottimizzare la funzione statistica nelle Unioni di Comuni e Montane, migliorando efficienza e coordinamento a livello locale

L’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e il Progetto ITALIAE, promosso dal Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie (DARA), annunciano l’avvio di una nuova collaborazione operativa. Questa iniziativa mira a sostenere lo sviluppo della funzione statistica associata nelle Unioni di Comuni e nelle Unioni Montane, precedentemente note come Comunità Montane.

Accordo triennale e obiettivi

L’accordo, della durata di tre anni, prevede la creazione di un vademecum destinato agli enti locali per facilitare l’attuazione della funzione statistica in forma associata. Un gruppo di lavoro tecnico congiunto tra ISTAT e Progetto ITALIAE redigerà un documento che illustrerà i vantaggi dell’associazione e le modalità di unificazione del servizio. L’obiettivo è ottimizzare i processi di spesa per investimento degli enti locali, dimostrando come l’associazione delle funzioni statistiche possa migliorare l’efficienza delle risorse.

Sinergia e standardizzazione dei dati

La collaborazione tra i sistemi di rilevazione di ISTAT e del Progetto ITALIAE garantirà la diffusione dei dati attraverso uno standard condiviso, disponibile sul portale del Progetto, www.openitaliae.it. Questo approccio mira a contrastare la frammentazione amministrativa e a semplificare la gestione dei servizi pubblici a livello locale, supportando così le attività di programmazione e gestione degli enti locali.

Implicazioni per il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

La promozione della funzione statistica associata tra i Comuni rappresenta un obiettivo strategico anche per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Dei 194,4 miliardi di euro disponibili, 32,2 miliardi sono destinati ai Comuni, superando le risorse destinate alle Regioni (22,6 miliardi), ai Ministeri (24,1 miliardi), e alle società per azioni come RFI (49,7 miliardi).

Stato attuale e prospettive future

Nel 2022, le Unioni di Comuni attive e presenti nella Lista S 13 compilata da ISTAT sono 506. L’ultima rilevazione annuale ha indicato che la funzione statistica è esercitata in forma associata da 48 uffici, costituiti da 340 Comuni. Una maggiore capacità di coordinamento statistico per le Unioni di Comuni e Montane contribuirà al consolidamento del Sistema Statistico Nazionale (Sistan).

