LEVA - Servizio civile universale: proroga domande Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione per la selezione di 52.236 operatori volontari è prorogato al 22 febbraio 2024

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato una nota, del 13 febbraio, con cui annuncia che il decreto direttoriale n. 169 del 13 febbraio 2024 ha prorogato al 22 febbraio 2024, ore 14:00, il termine di presentazione delle domande di servizio civile universale per la selezione di 52.236 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale.

A seguito di tale posticipazione, il termine ultimo per la trasmissione e la consegna, da parte degli enti, delle graduatorie dei giovani selezionati, è prorogato al 21 giugno 2024.

