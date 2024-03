Ricerca



IN PRIMO PIANO - Servizi Demografici Channel 17 aprile: La gestione delle pratiche anagrafiche più complesse L'incontro on line con l'esperto, il nuovo servizio a supporto degli operatori, compreso nel tuo abbonamento! ISCRIVITI all'evento e INVIA subito I TUOI QUESITI, riceverai risposta dall'esperto durante l'appuntamento online

L’incontro con l’esperto sarà dedicato ad affrontare i casi più difficili che possono presentarsi in anagrafe e che riflettono la necessità di garantire l’iscrizione anagrafica anche a quelle persone che si trovano in situazioni particolari.

L’obiettivo è quello di indicare le soluzioni pratiche alle diverse casistiche con cui l’ufficiale d’anagrafe è tenuto a confrontarsi quotidianamente:

– l’iscrizione delle persone senza fissa dimora o senza tetto;

– la richiesta di iscrizione nella via fittizia ma la persona abita in un indirizzo reale;

– la norma sull’occupazione abusiva e il reale impatto sull’anagrafe;

– i proprietari che non consentono la residenza;

– le persone che vivono in sistemazioni di fortuna;

– le persone che vivono in albergo o nei residence;

– le persone che vivono nei camper;

– le persone sistemate in alloggi non abitabili;

– la gestione delle convivenze anagrafiche;

– la residenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Ricordiamo che gli incontri online di SD CHANNEL seguono un’impostazione prevalentemente pratica e operativa e sono dedicati, in modo prioritario, agli approfondimenti e alle risposte ai quesiti formulati dai partecipanti già in fase di iscrizione alla diretta. Gli iscritti potranno infatti inviare, fin da ora, le loro domande all’indirizzo servizidemografici@maggioli.it

I quesiti troveranno risposta durante l’appuntamento online con l’esperto. La trattazione degli argomenti, che trarrà spunto dalle questioni proposte dai partecipanti, sarà contenuta all’analisi delle soluzioni da adottare nei casi concreti.

C’è un argomento che vorresti fosse trattato in uno dei prossimi incontri di SD CHANNEL?

Comunicalo alla Redazione scrivendo a: servizidemografici@maggioli.it

CONSULTA il CALENDARIO degli APPUNTAMENTI

© RIPRODUZIONE RISERVATA