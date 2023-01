Ricerca



STATO CIVILE - Separazione, divorzio, modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile Il procedimento di fronte all’ufficiale di stato civile

Il procedimento di fronte all’ufficiale di stato civile si articola, sostanzialmente, in due fasi:

– nella prima i coniugi si presentano per concludere l’accordo di separazione personale, ovvero, l’accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;

– nella seconda, da svolgersi in un termine non inferiore a trenta giorni, i coniugi si ripresentano all’ufficiale di stato civile per la conferma dell’accordo di separazione o di divorzio.

Può risultare utile raccogliere preliminarmente alcune informazioni al fine di individuare:

1. la possibilità di procedere e la competenza dell’ufficiale di stato civile;

2. la sussistenza dei requisiti e il rispetto dei limiti previsti dalla legge.

