STATO CIVILE - Rivista “I Servizi Demografici”- Pubblicato il fascicolo n. 12/2021 Il sommario e l'editoriale del Direttore Renzo Calvigioni

L’Editoriale del Direttore Renzo Calvigioni

IL SOMMARIO (FASCICOLO N. 12/2021)

EDITORIALE

L’importanza della formazione nel lavoro degli uffici demografici – Renzo Calvigioni

STUDI E PROPOSTE

Il trasporto funebre in Veneto

Graziano Pelizzaro

Cittadini stranieri: l’ingresso in Italia per motivi di lavoro e l’iscrizione in anagrafe

Gianluca Cassuto

“Io dispongo del mio corpo”. Le volontà di disposizione del corpo in vita e post mortem. Procedimenti di interesse dei servizi demografici e cimiteriali

Lorella Capezzali

Scioglimento dell’unione civile: procedura ordinaria ed un caso particolare

Renzo Calvigioni

ATTUALITA’

Come cambia la vigilanza anagrafica con il subentro in ANPR

Alessandro Francioni

PRATICA

L’altra anagrafe: AIRE. La carta di identità

Romano Minardi e Liliana Palmieri

GIURISPRUDENZA

a cura di Dante Buson

QUESITI

a cura della Redazione

SCADENZARIO

Gennaio 2022

