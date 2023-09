Ricerca



STATO CIVILE - Rivista “I Servizi Demografici”- In uscita il fascicolo n. 9/2023 Pubblichiamo, in anteprima, il sommario e l'editoriale del Direttore Renzo Calvigioni

La presentazione del Direttore Renzo Calvigioni

>> LA VOCE DEL DIRETTORE

IL SOMMARIO (FASCICOLO N. 9/2023)

EDITORIALE

Servizi demografici, sempre protagonisti

di Renzo Calvigioni

STUDI E PROPOSTE

Il nulla osta al matrimonio dello straniero in italia. Spunti applicativi per la verifica del documento – Nicolò Cecchini, Raffaella Bresolin

I provvedimenti amministrativi nell’acquisto della cittadinanza: gli accertamenti e le attestazioni – Tiziana Piola

Pubblicità e accesso in materia elettorale – parte I – Elena Turci, Eleonora Prost

I Regolamenti UE n. 2016/1103 e n. 2016/1104 nelle competenze dell’ufficiale dello stato civile – Renzo Calvigioni

ATTUALITA’

L’anagrafe nazionale della popolazione residente e l’integrazione dei dati elettorali – Alessandro Francioni

SERVIZI DEMOGRAFICI: ISTRUZIONI PER L’USO

Documentazione mediante esibizione di documenti di identità o di riconoscimento – Romano Minardi e Liliana Palmieri

GIURISPRUDENZA

Nota a sentenza

Il differimento del T.F.S. è incompatibile con la Costituzione

Rassegna di giurisprudenza

Dante Buson

QUESITI

Domande & risposte

a cura della Redazione

SCADENZARIO

Ottobre 2023

SCOPRI DI PIU’ su www.periodicimaggioli.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA