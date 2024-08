Ricerca



STATO CIVILE - Rivista “I Servizi Demografici”- In uscita il fascicolo n. 7-8/2024 Pubblichiamo, in anteprima, il sommario e l'editoriale del Direttore Renzo Calvigioni

La presentazione del Direttore Renzo Calvigioni

>> LA VOCE DEL DIRETTORE

IL SOMMARIO (FASCICOLO N. 7-8/2024)

EDITORIALE

In Anusca, a settembre, tematiche attuali e personaggi illustri

di Renzo Calvigioni

STUDI E PROPOSTE

Le attività dell’ufficiale dello stato civile nel procedimento per l’accertamento della cittadinanza italiana per communicatio iuris (art. 14 legge 91/1992) – Nicolò Cecchini e Raffaella Bresolin

Deposito di osservazione, obitorio e camera mortuaria: le funzioni necessarie del comune – Ivonne Valente

La naturalizzazione dell’avo e le conseguenze sullo status civitatis dei figli minori secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione – Erica Ghidella

La mancanza del certificato di capacità per l’unione civile, per l’italiano all’estero e per lo straniero in Italia – Renzo Calvigioni

ATTUALITA’

La digitalizzazione nei procedimenti elettorali – Alessandro Francioni

SERVIZI DEMOGRAFICI: ISTRUZIONI PER L’USO

La carta di identità valida per l’espatrio – Romano Minardi e Liliana Palmieri

QUESITI

Domande & risposte

GIURISPRUDENZA

Nota a sentenza

Il primo foglio deve essere unito con i moduli aggiuntivi utilizzati per la sottoscrizione delle liste con un metodo diverso dalla semplice spillatura – Dante Buson

Rassegna di giurisprudenza

Dante Buson

SCADENZARIO

Settembre 2024

