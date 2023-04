Ricerca



STATO CIVILE - Rivista “I Servizi Demografici”- In uscita il fascicolo n. 4/2023 Pubblichiamo, in anteprima, il sommario e l'editoriale del Direttore Renzo Calvigioni

La presentazione del Direttore Renzo Calvigioni

>> LA VOCE DEL DIRETTORE

IL SOMMARIO (FASCICOLO N. 4/2023)

EDITORIALE

Trascrizione e formazione atti di nascita: facciamo chiarezza

di Renzo Calvigioni

STUDI E PROPOSTE

Illecito trattamento dei dati personali. Sanzionato il Comune per la gestione delle prenotazioni dei servizi al pubblico erogati allo sportello – Barbara Gori

ANPR estesa: l’anagrafe nazionale si arricchisce dei dati elettorali – Gianluigi Berardi

L’Unione europea e le informazioni ai lavoratori: cosa deve fare il datore di lavoro pubblico per essere in regola con le disposizioni di legge – Stefano Paoli

La correzione degli errori negli atti di stato civile dopo le innovazioni del d.lgs. 149/2022 – Renzo Calvigioni

ATTUALITA’

Dal codice fiscale al codice identificativo Unico ANPR – Alessandro Francioni

SERVIZI DEMOGRAFICI: ISTRUZIONI PER L’USO

L’autenticazione di copia di documento analogico – Romano Minardi e Liliana Palmieri

GIURISPRUDENZA

Nota a sentenza

L’iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora non esclude a priori il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno – Dante Buson

Rassegna di giurisprudenza

Dante Buson

QUESITI

Domande & risposte

a cura della Redazione

SCADENZARIO

Maggio 2023

