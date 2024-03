Ricerca



STATO CIVILE - Rivista “I Servizi Demografici”- In uscita il fascicolo n. 3/2024 Pubblichiamo, in anteprima, il sommario e l'editoriale del Direttore Renzo Calvigioni

La presentazione del Direttore Renzo Calvigioni

>> LA VOCE DEL DIRETTORE

IL SOMMARIO (FASCICOLO N. 3/2024)

EDITORIALE

I servizi demografici moriranno di iure sanguinis?

di Renzo Calvigioni

STUDI E PROPOSTE

Morte violenta o no? Il nulla osta e l’atto di morte in parte prima – Graziano Pelizzaro

La Cassazione ancora su maternità surrogata e filiazione da genitori dello stesso sesso – Renzo Calvigioni

Domicilio digitale: cosa cambia per le notifiche e per le comunicazioni della Pubblica Amministrazione – Stefano Paoli

Il rapporto tra preavviso di rigetto e diritto di accesso agli atti documentale: è possibile una “convergenza parallela”? – Nicolò Cecchini

ATTUALITA’

Regolamento GDPR. Il data breach. Principi generali – I parte – Barbara Gori

SERVIZI DEMOGRAFICI: ISTRUZIONI PER L’USO

La carta di identità – Principi generali – Romano Minardi e Liliana Palmieri

GIURISPRUDENZA

Nota a sentenza

Nella ripartizione dei seggi per la minoranza, l’Ufficio Centrale deve effettuare i conteggi sulla base delle coalizioni formatesi per il turno di ballottaggio

Dante Buson

Rassegna di giurisprudenza

Dante Buson

QUESITI

Domande & risposte

SCADENZARIO

Aprile 2024

SCOPRI DI PIU’ su www.periodicimaggioli.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA