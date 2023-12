Ricerca



STATO CIVILE - Rivista “I Servizi Demografici”- In uscita il fascicolo n. 12/2023 Pubblichiamo, in anteprima, il sommario e l'editoriale del Direttore Renzo Calvigioni

La presentazione del Direttore Renzo Calvigioni

>> LA VOCE DEL DIRETTORE

IL SOMMARIO (FASCICOLO N. 12/2023)

EDITORIALE

A Chianciano Terme, successo del Convegno Anusca

di Renzo Calvigioni

STUDI E PROPOSTE

Filiazione: riconoscimento, disconoscimento e impugnazione per difetto di veridicità – Marika Cangialeoni

Dal reddito di cittadinanza all’assegno di inclusione – Gianluca Cassuto

Le progressioni tra le aree. Un importante percorso per la valorizzazione del personale – Stefania Di Cindio

La giurisprudenza della Cassazione su filiazione in Italia da genitori same-sex – Renzo Calvigioni

ATTUALITA’

Whistleblowing: segnalazione di violazioni di norme nazionali o dell’UE – Barbara Gori

SERVIZI DEMOGRAFICI: ISTRUZIONI PER L’USO

I certificati e la “decertificazione” – Romano Minardi e Liliana Palmieri

GIURISPRUDENZA

Nota a sentenza

Non è legittima la richiesta di pagamento di una somma a titolo di aggiornamento del canone a suo tempo versato dal titolare di concessione cimiteriale perpetua – Dante Buson

Rassegna di giurisprudenza

Dante Buson

QUESITI

Domande & risposte

a cura di William Damiani e Renzo Calvigioni

SCADENZARIO

Gennaio – Febbraio 2024

