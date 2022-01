Questo articolo è stato letto 87 volte

ANAGRAFE - Risorse economiche per l’iscrizione del cittadino UE non lavoratore La circolare dell’INPS fissa l’importo dell’assegno sociale per l’anno 2022

L’INPS ha emanato la circolare n. 197 del 23 dicembre 2021 con cui è stato determinato l’importo dell’assegno sociale per l’anno 2022 in euro 6.079,45 annui.

Tale parametro è utilizzato come riferimento per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti al soggiorno del cittadino comunitario inattivo.

Ricordiamo infatti che l’articolo 7, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 prevede che il cittadino dell’Unione che non lavora ha diritto di soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi quando dispone per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti …

