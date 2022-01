Questo articolo è stato letto 322 volte

CIE - Rilascio carta d’identità ai non residenti In quali casi un Comune deve rilasciare la carta d’identità a una persona non residente?

Il presente approfondimento prende in considerazione il fenomeno dello “shopping” della carta d’identità, cioè la richiesta presentata a un Comune diverso da quello di residenza, per le più svariate ragioni.

Analizzeremo la tematica ricostruendo le motivazioni che hanno portato al forte aumento di questa casistica, cercando di suggerire alcune misure organizzative che potrebbero migliorare la gestione del servizio e soffermandoci sui (pochi) principi giuridici che devono guidare le risposte del Comune al cittadino non residente.

Infine, ci soffermeremo anche su una questione piuttosto dibattuta: la prassi, ancora diffusa, del “nulla osta” richiesto al Comune di residenza.

