Approfondimento di W. Damiani

L’attuale legge che regola la cittadinanza italiana prevede all’articolo 1 che è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini [1]. Non è sempre stato così … nel nostro ordinamento la parità di genere ai fini della trasmissione della cittadinanza italiana ha trovato riconoscimento normativo solo dopo l’intervento della Corte costituzionale nel 1983.

Nel giorno in cui si celebrano le conquiste sociali, economiche e politiche della donna, vogliamo approfondire gli aspetti giuridici legati alla condizione femminile rispetto alla cittadinanza italiana nella legislazione previgente.

La centralità dell’uomo nella determinazione della cittadinanza della famiglia costituiva l’espressione di una società fondamentalmente patriarcale, i cui riflessi normativi sono sopravvissuti anche diversi decenni all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana [2]. Nella società dell’epoca la figura femminile era vista in una posizione di subalternità rispetto all’uomo, basti pensare che il diritto di voto alle donne fu riconosciuto solamente nel 1946.

Il presente contributo potrebbe costituire una mera ricostruzione storica, se non fosse che gli effetti di una normativa ormai superata continuano a manifestarsi ancora oggi, soprattutto nei casi in cui occorra procedere all’accertamento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana.

Come è stato infatti ampiamente affermato nel corso dell’ultimo incontro del 15 febbraio scorso su SD channel in tema di cittadinanza iure sanguinis, l’ufficiale dello stato civile nell’esame della catena di discendenza deve prestare particolare attenzione alla presenza di un ascendente femminile, in quanto ciò potrebbe determinare l’impossibilità di completare il riconoscimento dello status civitatis in via amministrativa.

I principi della legge 555 del 1912

L’impianto originario della legge 13 giugno 1912, n. 555 rifletteva la società ed i costumi dell’epoca e si ispirava al principio dell’unicità della cittadinanza per l’individuo e per la sua famiglia. Era riconosciuto un ruolo preminente alla figura del padre-marito che trasmetteva la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita [3]. Tale concetto era affermato dal primo comma dell’articolo 10 della legge per cui “La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra coniugi”.

Nel contesto della legge n. 555/1912 erano presenti due distinte problematiche legate alla cittadinanza della donna:

la prima era quella della perdita automatica della cittadinanza italiana nel caso di matrimonio con un cittadino straniero; la seconda era quella della trasmissione della cittadinanza italiana al figlio, che poteva avvenire solo in casi marginali.

La perdita della cittadinanza in caso di matrimonio con cittadino straniero

L’articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555 prevedeva la perdita in modo automatico, senza concorso di volontà, della cittadinanza italiana da parte della donna che sposava un cittadino straniero. La stessa regola era comunque presente anche nel codice civile del 1865 [4].

Legge 13 giugno 1912, n. 555

Sulla cittadinanza italianaArticolo 10

3. La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi. (…)

La perdita della cittadinanza operava solo nei casi in cui la legislazione dello Stato del marito prevedesse la trasmissione in via automatica della cittadinanza alla moglie per effetto del matrimonio [5].

Tale norma è stata dichiarata incostituzionale dalla Consulta con la sentenza del 9 aprile 1975, n. 87, per violazione degli articoli 3 e 29 della Costituzione in quanto dettava “una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi” e poneva “la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano”.

Le indicazioni contenute nella sentenza sopra richiamata sono poi state recepite nella legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia); l’articolo 25 ha infatti introdotto l’articolo 143-ter del codice civile in cui si prevedeva che “La moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinunzia, anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera” [6].

La data del 1° gennaio 1948 – La Corte di cassazione ha affermato che gli effetti della sentenza n. 87/1975 retroagiscono alla data del 1° gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione)[7], per cui le donne che si sono sposate con un cittadino straniero dopo tale data non sono incorse nella perdita della cittadinanza italiana.

L’articolo 219 della legge n. 151/1975 – All’interno della legge di riforma del diritto di famiglia del 1975 fu prevista la possibilità per la donna di riacquistare la cittadinanza precedentemente persa come conseguenza del matrimonio dello straniero avvenuto prima del 1° gennaio 1948. A tal fine la donna doveva rendere un’apposita dichiarazione di riacquisto della cittadinanza all’ufficiale dello stato civile (se dimorante in Italia) oppure alle autorità consolari italiane (se dimorante all’estero).

Legge 19 maggio 1975, n. 151

Riforma del diritto di famigliaArticolo 219

La donna che, per effetto di matrimonio con straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito, ha perduto la cittadinanza italiana prima dell’entrata in vigore della presente legge, la riacquista con dichiarazione resa all’autorità competente a norma dell’articolo 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Nel caso in cui il matrimonio con il cittadino straniero sia avvenuto dopo il 1° gennaio 1948 la dichiarazione comporta invece il riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana (come se non fosse mai stata persa), così come indicato dal Ministero dell’interno nella circolare K60.1/5 del 8 gennaio 2001 [8].

Esempio 1: mancata trasmissione della cittadinanza

Donna coniugata il 15 giugno 1947 con un cittadino polacco. Figlio nato nel 1951. La donna in data 20 giugno 1999 rende la dichiarazione di riacquisto della cittadinanza italiana dinanzi all’ufficiale dello stato civile ai sensi dell’articolo 219 della legge n. 151/1975. La donna riacquista la cittadinanza italiana solo a partire dal 21 giugno 1979, per cui nel periodo dal 15 giugno 1947 fino al 20 giugno 1979 (compreso), la stessa è stata unicamente cittadinanza straniera, con la conseguenza che il figlio nato nel 1951 non è cittadino italiano.

Esempio 2: avvenuta trasmissione della cittadinanza

Donna coniugata il 5 aprile 1948 con un cittadino polacco. Figlio nato nel 1951. La donna in data 10 agosto 2002 rende la dichiarazione dinanzi all’ufficiale dello stato civile ai sensi dell’articolo 219 della legge n. 151/1975. La donna ottiene il riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana ai sensi della circolare del Ministero K.60.1/5 del 8 gennaio 2001, per cui la stessa è sempre stata italiana, con la conseguenza che il figlio nato nel 1951 è cittadino italiano.

I limiti nella trasmissione della cittadinanza da parte della madre

La seconda problematica, molto più ricorrente nei casi di riconoscimento iure sanguinis, è legata alla regola dettata dall’articolo 1 della legge n. 555/1912 che prevedeva la trasmissione della cittadinanza quasi esclusivamente per linea paterna.

Legge 13 giugno 1912, n. 555

Sulla cittadinanza italianaArticolo 1

1. È cittadino per nascita: 1) il figlio di padre cittadino; 2) il figlio di madre cittadino se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)

Quindi il figlio di madre italiana e di padre straniero acquisiva solo la cittadinanza straniera. Nella vigenza di questa norma la trasmissione della cittadinanza per linea materna aveva un’applicazione circoscritta in poche ipotesi marginali (padre ignoto, apolide, cittadinanza non trasmissibile al figlio secondo la legge dello Stato di appartenenza).

Si trattava di un’altra palese discriminazione, ispirata anch’essa alla concezione dell’epoca secondo la quale la donna era considerata giuridicamente inferiore all’uomo.

Tale norma è stata cassata dalla Corte costituzionale con la sentenza del 28 gennaio 1983, n. 30 nella parte in cui non prevedeva che il figlio di moglie cittadina italiana, che avesse conservato la cittadinanza anche dopo del matrimonio con lo straniero, acquisiva la cittadinanza italiana per derivazione materna.

La data del 1° gennaio 1948 – Anche in questo caso gli effetti della pronuncia di illegittimità costituzionale possono decorrere solo a far data dal 1° gennaio 1948, con la conseguenza che i figli di madre italiana e di padre straniero nati da quel momento in poi sono cittadini italiani[9].

Il legislatore ha recepito la decisione del Corte costituzionale con la legge 21 aprile 1983, n. 123 (Disposizioni in materia di cittadinanza), il cui articolo 5 ha previsto che “È cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina” [10].

Riconoscimento in via amministrativa della cittadinanza italiana – Qualora nella linea di discendenza sia presente una donna di cittadinanza italiana occorre verificare la data di nascita del figlio di lei. Se tale data è antecedente al 1° gennaio 1948 il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis non potrà avvenire per via amministrativa, salvo che ricorra una delle ipotesi marginali di trasmissione per linea materna indicate dall’articolo 1 della legge n. 555/1912.

La Corte di cassazione, Sezioni Unite, nella sentenza del 25 febbraio 2009, n. 4466 ha tuttavia indicato in questi casi la strada del riconoscimento in sede giudiziaria [11].

