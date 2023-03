Ricerca



Approfondimento di W. Damiani

Ci sono domande che non hanno risposta … oppure possono esserci più risposte per la stessa domanda. Quando una delle risposte è sbagliata e viene ripetuta più volte, essa può finire per condizionare i comportamenti degli individui che erroneamente si convincono della sua apparente correttezza. La conseguenza in una materia come quella del rilascio della carta d’identità elettronica, che dovrebbe conoscere delle regole univoche in tutta la penisola, è quella di generare prassi difformi fra gli operatori dei diversi comuni e conseguentemente incomprensioni e disservizi per i cittadini.

Così come Amleto si interrogava sul dubbio esistenziale se vivere soffrendo o combattere rischiando di morire, anche il funzionario comunale potrebbe trovarsi di fronte alla scelta se affidarsi ai consigli tramandati da chi lo ha preceduto o affiancato oppure se seguire la “strada maestra” delle indicazioni dettate dalla legge e dalle istruzioni ministeriali.

La domanda anticipata nel titolo di questo approfondimento potrebbe essere in realtà suddivisa in tutta una serie di interrogativi, tutti comunque riconducibili alla residenza e ai riflessi che questo concetto assume ai fini del rilascio della carta d’identità.

Per analizzare la problematica occorre partire dal prendere in esame l’articolo 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), norma perfettamente “viva e vegeta”, nonostante sia stata scritta in un’epoca in cui la sovranità ancora non apparteneva al popolo.

La disposizione citata prevede che “il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora una carta d’identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell’interno”.

Il dipendente incaricato dal sindaco può quindi procedere al rilascio della carta d’identità nel caso in cui la persona sia alternativamente:

– residente, ossia iscritta anagraficamente nel comune;

– solo dimorante, ossia iscritta anagraficamente in altro comune, ma presente in modo temporaneo sul territorio comunale.

Il rilascio alla persona residente. Dovrebbe essere tutto chiaro, invece …

Ai fini dell’applicazione della disposizione sopra richiamata la persona è residente nel comune dal momento in cui rende la dichiarazione anagrafica fino a quando non sposta la residenza in altro comune o non viene cancellata per emigrazione all’estero, per morte o per irreperibilità.

Circa il momento iniziale, occorre precisare che con l’anagrafe “in tempo reale” la residenza del cittadino viene registrata entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione sia nel caso delle iscrizioni dall’estero o per ricomparsa sia nel caso dei trasferimenti fra comuni o all’interno del comune. L’interessato quindi è già residente a tutti gli effetti anche durante il procedimento anagrafico e pertanto potrà ottenere fin da subito le relative certificazioni anagrafiche aggiornate e il rilascio della carta d’identità.

Non è legittima, in quanto contrastante con le disposizioni sulla residenza in tempo reale, la prassi seguita da alcuni comuni di rifiutare il rilascio della carta d’identità rimandando tale adempimento all’esito positivo dell’accertamento di polizia municipale oppure addirittura alla conclusione della procedura anagrafica.

Né può trovare giustificazione tale prassi dalla preoccupazione delle possibili conseguenze sulla validità del documento rilasciato in caso di esito negativo del procedimento di residenza.

Nel caso di annullamento di una mutazione infatti la carta d’identità eventualmente rilasciata rimane perfettamente valida anche se riportante l’indirizzo errato. Nel caso invece di annullamento di una iscrizione (per provenienza dall’estero o per ricomparsa da irreperibilità), la carta d’identità rilasciata perderà la propria validità in quanto la persona, per effetto dell’annullamento ex tunc della sua residenza, non risultava iscritta in alcun comune italiano e pertanto non avrebbe potuto e dovuto ottenere tale documento. In questo caso l’unico adempimento è quello di specificare tale circostanza nella segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza prevista in caso di annullamento della procedura anagrafica.

Circa il momento finale, occorre evidenziare che la carta d’identità deve essere rilasciata anche alla persona che ha in corso un procedimento di cancellazione per irreperibilità.

La persona che è interessata da un procedimento di verifica anagrafica rimane infatti iscritta in anagrafe fino all’adozione del provvedimento di cancellazione per irreperibilità e mantiene fino a quel momento tutti i diritti che spettano alle persone residenti, quindi compreso il diritto all’ottenimento di una carta d’identità. Semmai la presenza fisica della persona agli sportelli per richiedere il documento, potrebbe essere l’occasione per acquisire informazioni direttamente dall’interessato circa la sua situazione abitativa, anche al fine di interrompere il procedimento di cancellazione.

Non è legittimo il comportamento di quei comuni che rifiutano il rilascio del documento di identità in presenza di un procedimento di cancellazione per irreperibilità, in quanto non trova fondamento in alcuna disposizione normativa.

Il rilascio alla persona dimorante. Qui le cose si complicano …

La dimora coincide con il luogo in cui una persona si trova in modo non abituale né puramente accidentale. Devono quindi considerarsi dimoranti le persone che rimangono sul territorio anche per un periodo minimo di tempo.

Rientrano sicuramente in questa condizione gli iscritti nello schedario della popolazione temporanea e le categorie di persone indicate dall’articolo 10-bis del regolamento anagrafico (militari e pubblici dipendenti distaccati, ricoverati in istituti di cura fino a due anni, detenuti in attesa di giudizio) per i quali non deve essere disposta, né d’ufficio, né a richiesta dell’interessato, la mutazione anagrafica.

Oltre alle ipotesi codificate dal regolamento anagrafico, vi sono altre situazioni in cui si può registrare una dissociazione del luogo di dimora da quello di iscrizione anagrafica.

Per fare alcuni esempi, ovviamente non tassativi, possiamo considerare dimoranti:

a) i lavoratori stagionali che, trovandosi lontano da casa, alloggiano nel territorio dove lavorano per tutta la durata del contratto;

b) gli studenti che frequentano corsi di studio o di formazione e che prendono in locazione un appartamento o una stanza vicino alla scuola o all’università per evitare il pendolarismo;

c) coloro che soggiornano presso un albergo o una pensione durante il periodo di vacanza.

Oltre a questi casi sopra citati, possono presentarsi tutta una serie di situazioni in cui il concetto di dimora si presenta più sfumato e per l’operatore risulta più difficile inquadrare esattamente la natura e la durata della permanenza sul territorio della persona. In ogni caso qualsiasi valutazione circa la competenza al rilascio della carta d’identità appartiene esclusivamente al comune che riceve la richiesta da parte del cittadino non residente. L’operatore dovrà eseguire una breve istruttoria acquisendo elementi documentali o dichiarativi utili ai fini di valutare la sussistenza del requisito della dimora sul territorio. Al termine provvederà al rilascio della carta d’identità oppure comunicherà con un provvedimento semplificato l’incompetenza al rilascio del documento.

Quindi se la persona è effettivamente dimorante sul territorio (o comunque è stato ritenuto che sussista tale condizione), il funzionario deve procedere all’emissione del documento a norma dell’articolo 3 del regio decreto n. 773/1931 e per farlo non ha bisogno di acquisire nessuna “autorizzazione” o “nulla osta” da parte del comune di residenza.

Prima del completamento dell’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), il comune al quale veniva richiesta l’emissione della carta d’identità doveva invece necessariamente richiedere e acquisire i dati dal comune di iscrizione anagrafica. Si è quindi consolidato nella prassi uno scambio di corrispondenza fra comune di dimora e comune di residenza che è stato definito impropriamente “richiesta di nulla osta”. In realtà, anche prima dell’ANPR il rilascio del documento da parte del comune di dimora non era e non poteva essere subordinato al nulla osta del comune di iscrizione anagrafica. Come abbiamo visto sopra infatti l’emissione del documento ad una persona solo dimorante è una decisione rimessa esclusivamente al comune procedente, non residuando alcun potere di “veto” al comune di residenza.

Era però indispensabile al fine del rilascio della carta d’identità acquisire i dati anagrafici del cittadino (che era registrato in un’anagrafe diversa) e conoscere se lo stesso risultasse o meno in possesso di altro documento in corso di validità.

Da oltre un anno a questa parte tutti i comuni italiani sono subentrati in ANPR e pertanto non deve essere richiesto nulla al comune di residenza, in quanto il comune al quale viene richiesto il rilascio della carta d’identità potrà consultare direttamente i dati anagrafici del cittadino interrogando l’anagrafe unica nazionale e verificare che lo stesso non risulti in possesso di altra carta di identità in corso di validità.

Il fatto di continuare a richiedere qualcosa che non è più necessario costituisce una palese e ingiustificata violazione di uno dei più elementari principi dell’attività amministrativa, codificato nell’articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui “la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria”.

… e per le eventuali cause ostative all’espatrio? Il persistere in un comportamento errato non può trovare giustificazione nemmeno per la preoccupazione di voler preventivamente accertarsi circa l’insussistenza di cause ostative all’espatrio (che vengono trasmesse dagli organi competenti solo ai comuni di iscrizione anagrafica e che al momento non sono registrabili nell’anagrafe nazionale).

In realtà l’assenza delle cause ostative di cui alle lettere b), d), e), g) della legge 21 novembre 1967, n. 1185 è dichiarata dall’interessato mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo per la richiesta della CIE. L’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1974, n. 649 (che ha disciplinato l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio) ha infatti esonerato il comune da qualsiasi verifica e ha previsto unicamente che l’interessato deve sottoscrivere, in sede di richiesta della carta di identità, un’apposita dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto. In mancanza della sottoscrizione della dichiarazione di cui sopra sulla carta d’identità dovrà essere apposta l’annotazione di non validità all’espatrio.

Anche le istruzioni ufficiali vanno in questa direzione, il Ministero dell’interno con circolare n. 47854 del 15 febbraio 1975 ha infatti affermato che “i comuni – a differenza di quanto avviene per i passaporti rilasciati dalle questure e dagli uffici consolari – non sono tenuti a verificare l’attendibilità della dichiarazione resa, che è invece affidata alla esclusiva responsabilità del dichiarante”.

È necessaria solo una comunicazione successiva. Dopo il rilascio della carta d’identità elettronica è opportuno che il comune emettitore comunichi al comune di iscrizione anagrafica gli estremi del documento stesso, al solo fine di evitare disallineamenti fra l’ANPR e la banca dati anagrafica detenuta localmente.

