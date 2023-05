Ricerca



REDDITO DI CITTADINANZA - Reddito di Cittadinanza e Assegno per l’Inclusione La circolare di Anci Lombardia del 26 maggio 2023

Anci Lombardia ha emanato in data 26 maggio una circolare ad oggetto “Informativa su RdC, Assegno di Inclusione e nuova Dashboard programmazione locale povertà“.

Anci allega alla circolare i materiali ricevuti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali relativamente al Reddito di Cittadinanza e alla nuova misura di contrasto alla povertà (Assegno per l’Inclusione).

In particolare:

Il primo allegato contiene il Quadro sinottico delle nuove misure Assegno di Inclusione (ADI) e Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) comparate a REI e RdC;

contiene il Il secondo allegato contiene:

– Sintesi della Valutazione di processo della presa in carico dei nuclei beneficiari Rdc da parte dei servizi sociali;

– Aggiornamento sulla presa in carico e la transizione verso la nuova misura – L’arretrato di presa in carico per nuclei senza carichi di cura;

– Presentazione del pannello di monitoraggio “Dashboard per la programmazione locale delle misure di contrasto alla povertà” e indicazioni sulla procedura di accreditamento degli operatori di Regioni, Ambiti Territoriali e Comuni.

Il terzo allegato contiene la Valutazione di processo sulla presa in carico dei beneficiari RdC.

