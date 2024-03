Ricerca



ELETTORALE - Province: election day il 29 settembre L’emendamento al DL Elezioni, richiesto da UPI, prevede “l’election day” al 29 settembre 2024 per le Province che avrebbero dovuto svolgere le elezioni a fine luglio o all’inizio di agosto

Il 29 settembre prossimo, sarà un momento cruciale per 41 Province che si recheranno alle urne simultaneamente per le elezioni di secondo livello. Tuttavia, il numero potrebbe aumentare in seguito agli esiti delle prossime elezioni amministrative. Questo è quanto stabilito dall’emendamento al DL Elezioni, sollecitato da UPI e recentemente approvato dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato.

Le parole del Presidente di UPI

Michele de Pascale, Presidente di UPI, esprime gratitudine ai Senatori per aver accolto la richiesta dell’organizzazione. Questa iniziativa mira a garantire un’organizzazione ordinata e riconoscibile su tutto il territorio durante il prossimo appuntamento elettorale, che coinvolge un gran numero di enti. L’emendamento si basa sull’accordo stipulato in Conferenza Stato-Città con i Ministri dell’Interno, Piantedosi, e degli Affari Regionali, Calderoli. Tale accordo posticipa la scadenza degli organi provinciali nelle Province in cui oltre il 50% dei Comuni sarà chiamato al voto in giugno.

De Pascale sottolinea le difficoltà causate dal modello elettorale delle Province, caratterizzato da confusione e lacune. La disparità nei mandati tra il Presidente della Provincia, che dura 4 anni, e i consigli provinciali, che durano 2 anni, comporta elezioni praticamente annuali. Si auspica che la sensibilità dimostrata dal Senato nell’accogliere la richiesta di UPI porti presto a una piena assunzione di responsabilità nel completare una riforma attesa da dieci anni. È necessario restituire alle Province un sistema di voto diretto all’altezza della loro importanza come istituzione della Repubblica, garantendo stabilità nella governance e nelle funzioni, nonché risorse e personale adeguati per assicurare ai cittadini una gestione amministrativa locale più efficiente.

L’emendamento al DL Elezioni: nuova data per le elezioni provinciali

L’emendamento al DL Elezioni, approvato il 22 febbraio, prevede un “election day” il 29 settembre 2024 per le Province che avrebbero dovuto tenere le elezioni a fine luglio o all’inizio di agosto. Ciò proroga il mandato dei Presidenti e dei consiglieri in carica fino al rinnovo degli organi provinciali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA