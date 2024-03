Ricerca



ELETTORALE - Elezioni europee: al via la sperimentazione del voto a distanza per gli studenti fuori sede Approvato con parere favorevole del Governo un emendamento in commissioni Affari costituzionali del Senato al decreto Elezioni per la sperimentazione del voto a distanza per gli studenti fuori sede in occasione delle elezioni europee

È stato approvato in Commissione Affari costituzionali al Senato, con parere favorevole del Governo, un emendamento al Decreto Elezioni per la sperimentazione del voto a distanza per gli studenti fuori sede in occasione delle elezioni europee.

Il sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro, ha dichiarato: «Si tratta di un provvedimento in linea con gli impegni assunti dal governo Meloni, volti a favorire la partecipazione alla vita democratica attraverso soluzioni tecniche e operative che garantiscano i principi di sicurezza e segretezza del voto e la sostenibilità amministrativa».

Per testare le nuove procedure di voto a distanza ed affrontare eventuali questioni problematiche, un disegno di legge del luglio scorso ha conferito all’Esecutivo un periodo di 18 mesi per l’esercizio delle deleghe, fissato come termine massimo per rispondere alle complesse esigenze di rinnovamento tecnico, amministrativo e organizzativo.

In questo contesto, Ferro ha sottolineato che «il Governo ha proceduto con decisione», sollecitando e supportando i comuni nella dematerializzazione delle liste elettorali, completando la migrazione delle liste elettorali nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e realizzando una simulazione di voto digitale, a cui hanno partecipato gli italiani residenti in alcune circoscrizioni estere nel dicembre scorso.

«Prosegue il lavoro del Ministero dell’Interno», ha concluso il sottosegretario, «con un forte impulso del Ministro Matteo Piantedosi e degli altri Ministeri coinvolti, orientato verso l’innovazione, la semplificazione e la digitalizzazione delle procedure elettorali».

