REDDITO DI CITTADINANZA - Polizza assicurativa INAIL in favore di ex beneficiari RdC e beneficiari SFL Il Ministero del Lavoro, con decreto direttoriale 4 settembre 2023 n. 272, informa dell’estensione della polizza assicurativa INAIL agli ex beneficiari di RdC che partecipano ai Progetti utili alla collettività

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il decreto 4 settembre 2023, n. 272, tramite il quale prevede l’estensione della polizza assicurativa INAIL in favore degli ex beneficiari di RdC e dei beneficiari della misura di Supporto per la formazione e il lavoro che partecipano ai Progetti utili alla collettività (PUC).

Sono individuate tra le persone soggette all’assicurazione INAIL mediante l’applicazione del Premio speciale unitario giornaliero per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:

a) le persone che abbiano terminato il periodo di erogazione del Reddito di cittadinanza nel 2023 che intendano partecipare su base volontaria ai PUC, per un periodo non superiore a sei mesi;

b) i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro, che richiedano di partecipare su base volontaria ai PUC, nelle more della definizione del decreto di cui all’articolo 6 comma 5-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.

