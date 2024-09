Ricerca



ANPR - Piattaforma GePI: disponibili webinar formativi per la gestione del Patto per l’inclusione sociale Gli operatori possono accedere direttamente dalla piattaforma all'elenco dei webinar formativi organizzati dal Ministero, volti a fornire supporto e aggiornamenti sulle procedure di gestione del Patto per l'inclusione sociale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha annunciato una nuova opportunità per tutti gli operatori che utilizzano la piattaforma GePI (Gestione del Patto per l’Inclusione Sociale). Da oggi, gli operatori possono accedere direttamente dalla piattaforma all’elenco dei webinar formativi organizzati dal Ministero, volti a fornire supporto e aggiornamenti sulle procedure di gestione del Patto per l’inclusione sociale.

>> Clicca qui per leggere: Reddito di inclusione: gli aggiornamenti della piattaforma GEPI per i controlli anagrafici

Webinar formativi: iscrizione diretta dalla piattaforma GePI

Gli operatori possono ora consultare un calendario completo delle sessioni formative disponibili e procedere con l’iscrizione direttamente all’interno di GePI. Questa nuova funzionalità mira a migliorare l’accessibilità alle risorse formative, agevolando la partecipazione agli incontri e facilitando l’aggiornamento continuo degli operatori impegnati nella gestione del Patto per l’inclusione sociale.

Guida informativa

Per maggiori dettagli su come iscriversi ai webinar e per informazioni aggiuntive, gli utenti possono fare riferimento alla guida disponibile sulla piattaforma stessa. La guida fornisce istruzioni chiare e complete per un utilizzo ottimale della nuova funzione e offre supporto su eventuali problemi tecnici o organizzativi.

La piattaforma GePI si conferma così uno strumento fondamentale per il lavoro degli operatori sociali, permettendo una gestione efficiente e innovativa delle politiche di inclusione sociale in Italia.

Potrebbe interessarti:

© RIPRODUZIONE RISERVATA