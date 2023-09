Ricerca



IN PRIMO PIANO - PDND: casi d’uso per i Comuni, focus su ANPR Il webinar organizzato dal Dipartimento per la trasformazione digitale insieme ad ANCI per conoscere la Piattaforma e come utilizzare al meglio l'Avviso PNRR PA digitale 2026 per entrare nell'ecosistema digitale di ANPR

Segnaliamo il webinar che si terrà l’11 settembre organizzato dal Dipartimento per la trasformazione digitale insieme ad ANCI per conoscere la Piattaforma e a come utilizzare al meglio l’Avviso PNRR PA digitale 2026 per entrare nell’ecosistema digitale di ANPR, l’Anagrafe nazionale della popolazione residente.

Il futuro dell’interoperabilità pubblica: una presentazione dello stato attuale e dei prossimi passi della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), i casi d’uso per i comuni per l’avviso 1.3.1 e i 26 casi d’uso ANPR fruibili dai Comuni.

Il webinar è reso possibile dall’Accordo siglato con ANCI per accompagnare i Comuni nell’attuazione del PNRR.

