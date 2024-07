L’innovazione digitale sta rivoluzionando ogni aspetto della nostra vita, e le comunicazioni legali non fanno eccezione. Con il Servizio Notifiche Digitali (SEND), la gestione delle notifiche a valore legale si trasforma in un processo semplice ed efficiente. Gli enti pubblici e privati possono ora depositare gli atti da notificare sulla piattaforma, che si occuperà di tutto il resto: dall’invio per via digitale o analogica fino alla consegna al destinatario.

Un modo più semplice di gestire le notifiche

SEND – Servizio Notifiche Digitali solleva gli enti da tutti gli adempimenti legati alla gestione delle comunicazioni a valore legale, offrendo una soluzione che semplifica notevolmente il processo. Gli enti devono semplicemente caricare l’atto da notificare e, da quel momento, è la piattaforma a gestire l’intero iter, riducendo significativamente tempi e costi.

Il processo di notificazione diventa più semplice

Una delle principali innovazioni introdotte da SEND è la riduzione dell’incertezza legata alla reperibilità del destinatario. La piattaforma non solo gestisce l’invio digitale tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), ma si preoccupa anche di inviare avvisi di cortesia attraverso vari canali come l’app IO, email e SMS. Se non sono disponibili recapiti digitali, la notifica viene inviata tramite raccomandata cartacea all’indirizzo fisico del destinatario.

Carica l’atto. Poi, dimenticatene

SEND si integra perfettamente con i sistemi di protocollo degli enti, offrendo sia API per l’invio automatico delle notifiche, sia la possibilità di fare invii manuali. Una volta che l’Ente ha caricato gli atti e i moduli di pagamento, la piattaforma genera un IUN (codice univoco identificativo della notifica) e avvia il processo di ricerca del destinatario nei suoi archivi e nei registri pubblici. In questo modo, la notifica viene inviata al recapito più adeguato.

E il destinatario?

Per il destinatario, accedere agli atti notificati è semplice e immediato. Tramite SPID o CIE, è possibile visualizzare e scaricare i documenti dalla piattaforma SEND. Inoltre, grazie all’integrazione con pagoPA, eventuali pagamenti possono essere effettuati contestualmente. Se il destinatario utilizza l’app IO, può gestire tutto direttamente dall’applicazione, dalla visualizzazione dell’atto alla transazione economica.

Come funziona?

L’ente crea la richiesta di notifica: Utilizzando API Key o manualmente, l’ente carica gli allegati necessari e crea la richiesta di notifica. La piattaforma prende in carico la richiesta: SEND verifica la completezza delle informazioni e genera attestazioni opponibili a terzi ad ogni cambio di stato. La notifica viene inviata: SEND utilizza vari canali per comunicare al destinatario la presenza di una notifica: PEC, App IO, email, SMS, o raccomandata cartacea. Il destinatario riceve la notifica: Tramite la piattaforma o l’app IO, il destinatario può scaricare i documenti notificati e, se previsto, effettuare i pagamenti grazie all’integrazione con pagoPA.

Il Servizio Notifiche Digitali rappresenta un passo avanti significativo nella digitalizzazione delle comunicazioni legali. Riducendo tempi e costi, e semplificando il processo per enti e destinatari, SEND offre una soluzione moderna ed efficiente che risponde alle esigenze di un mondo sempre più connesso e digitale.