AIRE- ANAGRAFE - Obbligo di iscrizione all’AIRE: le nuove sanzioni Cosa cambia per i cittadini italiani residenti all'estero e come effettuare l'iscrizione

Il sito dei Comites “Comitati Italiani all’Estero” Parigi ricorda che l’iscrizione all’AIRE è un diritto e un dovere per ogni cittadino italiano nato all’estero o residente all’estero da oltre 12 mesi.

Le sanzioni per chi non si iscrive all’AIRE

A partire dal 30 dicembre 2023, con l’entrata in vigore della nuova legge di bilancio, sono state introdotte sanzioni più severe per chi non si iscrive all’AIRE.

Non iscriversi, pur risiedendo stabilmente all’estero, comporterà una sanzione che varierà dai 200 ai 1000 euro per ogni anno di mancata iscrizione. Inoltre, le pubbliche amministrazioni hanno ricevuto incentivi per effettuare controlli in modo approfondito e rapido.

> Clicca qui per leggere: Le sanzioni pecuniarie per la violazione degli obblighi anagrafici: le istruzioni del Ministero dell’Interno

Per iscriversi all’AIRE, è necessario accedere al portale FAST IT e seguire la procedura indicata. Un video tutorial del Consolato Generale d’Italia a Parigi fornisce ulteriori informazioni. Per completare l’iscrizione, sono richiesti tre documenti: il modulo di richiesta d’iscrizione compilato e firmato, un documento d’identità e una prova di residenza.

Prossimo appuntamento:

La nuova disciplina delle sanzioni per la violazione degli obblighi anagrafici

Mercoledì 22 maggio 2024, ore 15.00 – 16.30 a cura di William Damiani e Maurizio Marchi

L’incontro con gli esperti sarà dedicato ad affrontare la complessa disciplina delle sanzioni per la violazioni degli obblighi anagrafici in seguito delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2024. La nuova disciplina obbliga gli ufficiali d’anagrafe ad avviare il procedimento sanzionatoria in caso di accertato inadempimento alle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento anagrafico e nella normativa AIRE.

L’obiettivo è quello di aiutare gli ufficiali d’anagrafe a familiarizzare con una procedura ancora sconosciuta e praticamente inutilizzata e fornire le indicazioni operative per poter applicare correttamente le sanzioni alla luce anche della circolare del Ministero dell’interno n. 35/2024.

Gli argomenti che saranno trattati:

– le nuove disposizioni contenute nell’articolo 11 della legge anagrafica

– gli istituti e i principi dettati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689

– l’irrogazione delle sanzioni: la natura obbligatoria e la competenza

– i soggetti aventi obblighi anagrafici e le violazioni da sanzionare

– l’accertamento della violazione e le difficoltà applicative

– la sanzione minore (pari ad un decimo del minimo)

– la contestazione della violazione e l’entità della sanzione

– lo sviluppo del procedimento sanzionatorio fino all’ordinanza ingiunzione

– le comunicazioni e i diversi ruoli per l’accertamento delle violazioni

Ricordiamo che l’incontro online di SD CHANNEL seguirà un’impostazione prevalentemente pratica e operativa e sarà dedicato, in modo prioritario, agli approfondimenti e alle risposte ai quesiti formulati dai partecipanti già in fase di iscrizione alla diretta.

I partecipanti possono inviare i loro quesiti all’indirizzo servizidemografici@maggioli.it

