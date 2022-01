Questo articolo è stato letto 72 volte

ANAGRAFE- CITTADINI STRANIERI- STRANIERI - Novità in anagrafe: la legge annuale europea modifica la disciplina del permesso di soggiorno UE di lungo periodo Modificato il Testo Unico sull’Immigrazione

Approfondimento di W. Damiani

La legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022, ha modificato la disciplina relativa al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Riconoscimento permanente dello status

L’articolo 15 della legge n. 238/2021, modificando il secondo comma dell’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (cosiddetto Testo Unico sull’Immigrazione), ha affermato che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo attesta il riconoscimento permanente del relativo status, fatto salvo quanto previsto dai commi 4-bis, 7, 10 e 10-bis. In sostanza il possesso di tale titolo in corso di validità dimostra lo status di soggiornante di lungo periodo con i relativi diritti, e tale status viene a decadere solo in conseguenza della revoca del permesso o dell’espulsione dello straniero.

