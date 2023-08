Ricerca



STATISTICA - Nascite della popolazione residente – Anni 1999-2021 La diffusione dei nuovi dati sui nati vivi residenti in Italia, per gli anni 1999-2021, presenta un importante elemento di innovazione, l’utenza potrà fruire di un sistema interattivo di interrogazione dei dati, con cui personalizzare l’output dell’informazione statistica richiesta

L’ISTAT ha reso disponibili i dati sulle nascite per gli anni 1999-2021 sul data warehouse I.Stat nel tema “Popolazione e famiglie”, sottotema “Natalità e fecondità” e sul data warehouse DEMO nel tema “Nascite e fecondità”.

La diffusione dei nuovi dati sui nati vivi residenti in Italia, per gli anni 1999-2021, presenta un importante elemento di innovazione, sia riguardo alla ristrutturazione dei contenuti rilasciati, sia agli strumenti di diffusione disponibili. Con la nuova diffusione della banca dati DEMO, l’utenza potrà fruire di un sistema interattivo di interrogazione dei dati, con cui personalizzare l’output dell’informazione statistica richiesta. Ciò rappresenta una novità rispetto al passato quando, nella sezione “Iscritti in anagrafe per nascita”, i dati erano diffusi in Tavole statiche raggruppate per anno e argomento.

Si segnala che i nuovi dati pubblicati sulle nascite, per gli anni dal 1999 al 2019, nell’incrocio di alcune variabili strutturali, possono essere lievemente differenti da quelli precedentemente rilasciati. Infatti, la rilevazione “Iscritti in anagrafe per nascita” presentava una sottocopertura rispetto al totale ufficiale dei nati rilevato in modo riepilogativo attraverso la rilevazione “Movimento e calcolo della popolazione residente”. La nuova metodologia ha eliminato queste differenze, reintegrando i microdati mancanti, attraverso la creazione di nuovi records con tecnica “da donatore” e imputando i valori mancanti sulle variabili d’interesse.

La nuova serie è disponibile anche su IstatData, la nuova banca dati in cui saranno progressivamente migrati tutti i contenuti di I.Stat. Fino al completo trasferimento dei dati i due sistemi coesisteranno.

Fonte: Istat

