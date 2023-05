Ricerca



CITTADINI STRANIERI- STATO CIVILE - L’ufficiale di stato civile e il matrimonio dello straniero che “non s’ha da fare” Se a volersi sposare è un cittadino non italiano, l’ufficiale dello stato civile deve pretendere l’esibizione del nulla osta previsto dall’articolo 116 del codice civile

Approfondimento di W. Damiani

“Questo matrimonio non s’ha da fare, né domani, né mai” … così disse uno dei bravi a don Abbondio in merito alle future nozze fra Renzo e Lucia. Nel romanzo di Manzoni il principale ostacolo al matrimonio era un signorotto locale, don Rodrigo, che, rimasto colpito dalla bellezza della promessa sposa, aveva scommesso con il cugino Attilio di riuscire a possederla.

Negli uffici comunali gli impedimenti sono di altro tipo: non ci sono i bravi, non c’è il malvagio don Rodrigo, soprattutto il celebrante non è il pavido don Abbondio, ma un ufficiale dello stato civile preparato che rispetta in modo scrupoloso le norme e le istruzioni ministeriali, anche a fronte di alcuni Azzecca-garbugli che pretendono di insegnargli il mestiere.

Se a volersi sposare è un cittadino non italiano, l’ufficiale dello stato civile deve pretendere l’esibizione del nulla osta previsto dall’articolo 116 del codice civile, per cui “lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio” . [1]

La capacità di contrarre matrimonio è regolata infatti dalla legge nazionale dello sposo; conseguentemente solo le competenti autorità dello Stato del nubendo sono in grado di attestare se lo stesso si trova o meno nelle condizioni di sposarsi.

In ogni caso lo straniero, oltre alle prescrizioni della propria legge nazionale, deve rispettare anche le condizioni dettate dal codice civile italiano agli articoli 85 (interdizione per infermità di mente), 86 (libertà di stato), 87 (parentela, affinità, adozione e affiliazione), 88 (delitto) e 89 (divieto temporaneo di nuove nozze), in quanto norme di applicazione necessaria.

La particolarità rispetto al matrimonio del cittadino italiano è rappresentata dalla necessità di dover produrre il nulla osta rilasciato dalle autorità del Paese di appartenenza, il quale ha la funzione di assicurare l’ufficiale dello stato civile circa l’assenza di eventuali e ulteriori impedimenti previsti dalla legislazione straniera. [2]

Il Ministero dell’interno nella circolare n. 24 del 4 dicembre 2013 ha messo in evidenza l’importanza di valutare unicamente il contenuto sostanziale del predetto nulla osta, al di là della veste formale, che può mutare in relazione allo Stato di emissione. È pertanto necessario e sufficiente che la dichiarazione, rilasciata dall’autorità estera, accerti l’assenza di ostacoli al matrimonio, a prescindere dalle formule testuali impiegate.

Mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità straniere

Il Ministero dell’interno nel massimario per l’ufficiale dello stato civile, edizione 2012, ha affermato che “se il nulla osta, per una ragione qualsiasi, non viene né prodotto, né inviato, né acquisito: il matrimonio non può essere celebrato, a meno che la mancata produzione e/o emissione del nulla osta dipenda esclusivamente da ragioni che contrastano con l’ordine pubblico italiano (ad esempio la mancata adesione di un nubendo alla religione dell’altro)”. In quest’ultima ipotesi la mancata emissione del nulla osta impedisce l’esercizio di un diritto fondamentale della persona, ossia quello di costituire una famiglia attraverso un matrimonio liberamente contratto.

Ovviamente, per poter procedere alle pubblicazioni, l’ufficiale dello stato civile deve essere nelle condizioni di poter valutare, attraverso l’eventuale documentazione prodotta dagli interessati, se il mancato rilascio del nulla osta sia dovuto effettivamente a motivazioni di carattere religioso, e non dipenda invece dalla presenta di impedimenti di altra natura.

Lo Stato di cui il nubendo è cittadino potrebbe poi non poter rilasciare il nulla osta perché tale documentazione non è prevista da nessuna disposizione del relativo ordinamento.

Tale seconda ipotesi si verifica ad esempio nel caso dei cittadini israeliani i quali possono ottenere dalle proprie autorità nazionali unicamente un estratto del registro anagrafico nel quale si attesta lo stato libero dell’interessato. La stessa Ambasciata d’Israele in Italia rilascia una semplice dichiarazione in cui si riporta che tale “estratto di registrazione” emesso dal Ministero degli interni dello Stato di Israele è l’unico documento originale che comprova l’effettivo stato civile di un cittadino israeliano e che la stessa Ambasciata non è autorizzata a rilasciare nessun altro documento in sostituzione.

Alla luce della documentazione prodotta, l’ufficiale dello stato civile non può procedere alle pubblicazioni di matrimonio e deve pertanto opporre rifiuto motivato, contro cui gli interessati potranno ricorrere dinanzi al Tribunale competente.

La Corte Costituzionale nell’ordinanza n. 14 del 30 gennaio 2003, nel dichiarare l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 116 del codice civile, ha espressamente affermato che il tribunale ordinario può autorizzare il matrimonio in ipotesi di mancato rilascio del nulla osta o di espresso diniego fondato su norme nazionali contrastanti con la Costituzione e, dunque, con l’ordine pubblico, disapplicando la legge straniera ed applicando quella italiana ex articolo 16 della legge 31 maggio 1995, n. 218. L’autorità giudiziaria è infatti l’unico soggetto che ha il potere di valutare il mancato rilascio del nulla osta da parte delle Autorità nazionali del nubendo e di acquisire ulteriori documenti dai quali verificare l’assenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.

L’ufficiale dello stato civile non può sostituirsi al giudice in tali valutazioni, dovendosi attenere scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Ministero dell’Interno. In ogni caso l’ufficiale dello stato civile dovrà motivare approfonditamente il certificato di rifiuto, al fine di delineare correttamente agli interessati le ragioni che hanno determinato il rigetto dell’istanza e di rappresentare al giudice nel modo più completo possibile la situazione di fatto e le ragioni di diritto che hanno portato al diniego.

Le autorità straniere rilasciano un nulla osta condizionato alla conversione dell’altro sposo ad una determinata fede religiosa

In alcuni casi le competenti autorità straniere rilasciano una dichiarazione che nulla osta al matrimonio condizionato all’appartenenza dell’altro sposo alla fede islamica o alla presentazione di un certificato di conversione alla predetta fede. Ciò si verifica con le cittadine di paesi islamici come il Marocco, l’Algeria e la Tunisia.

Tali condizioni non possono essere considerate ostative al matrimonio in quanto contrarie all’ordine pubblico e ai principi fondamentali dell’ordinamento italiano in termini di uguaglianza e di libertà di culto. Il Ministero dell’interno nella circolare n. 46 del 11 settembre 2007 ha affermato che l’ufficiale dello stato civile in questi casi deve procedere alle pubblicazioni di matrimonio senza tener conto delle condizioni apposte al nulla osta.

Le indicazioni ministeriali nel caso dei rifugiati politici

Il Ministero dell’interno è intervenuto con la circolare n. 1 del 12 gennaio 2022 relativamente alla problematica del nulla osta per lo straniero rifugiato che intenda contrarre matrimonio in Italia.

Prima della nota ministeriale, ai rifugiati il nulla osta al matrimonio veniva rilasciato in base alla Convenzione di Ginevra del 1951 dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR).

Con la circolare richiamata il Ministero dell’interno, dopo aver acquisito il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, ha segnalato la possibilità di acquisire dal rifugiato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in mancanza di altri atti o documenti. Da segnalare che tale semplificazione contempla solo ed esclusivamente i rifugiati, cioè coloro che hanno già ottenuto il riconoscimento di tale status a seguito dell’accoglimento della domanda di protezione internazionale. Non trova invece applicazione nei confronti dei titolari di protezione sussidiaria, né dei richiedenti asilo.

Il nulla osta nel caso delle unioni civili

L’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76 prevede al comma 19 che all’unione civile tra persone dello stesso sesso si applica l’articolo 116, primo comma del codice civile, con conseguente obbligo di esibizione del nulla osta all’ufficiale dello stato civile da parte dello straniero.

Il decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 7 ha riordinato la legge sul diritto internazionale privato (legge n. 218/1995) per adeguarla alla disciplina sulle unioni civili. In particolare è stato previsto che:

a) se la legge dello straniero non ammette l’unione civile fra persone dello stesso sesso si applica la legge italiana;

b) ai fini del nulla osta non rilevano impedimenti relativi al sesso delle parti; per cui, qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento dell’unione civile fra persone dello stesso sesso, il nulla osta è sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il diritto di costituire un’unione civile tra persone dello stesso sesso, in forza dell’entrata in vigore della legge, è divenuto una norma di ordine pubblico e dunque prevale sulle eventuali differenti previsioni di altri ordinamenti.

________

[1] La convenzione di Monaco del 5 maggio 1980 ha previsto la possibilità di sostituire il nulla osta con un certificato di capacità matrimoniale, esente da legalizzazione, che viene rilasciato dall’ufficio di stato civile del comune di residenza del proprio Paese. Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione sono: Austria, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia.

[2] Il nulla osta previsto dall’ articolo 116 del codice civile rappresenta un documento assolutamente indispensabile e si può prescinderne solo in presenza di una specifica normativa che preveda documenti alternativi (ad esempio: la legge 13 ottobre 1965, n. 1195 per gli Stati Uniti d’America oppure la legge 27 settembre 2002, n. 233 per l’Australia).

