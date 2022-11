Ricerca



ANAGRAFE - L’occupazione abusiva dell’immobile e la residenza: un problema infinito

Approfondimento di W. Damiani

“Nell’intento di assicurare la massima aderenza delle risultanze anagrafiche alle varie situazioni di fatto che possono verificarsi in concreto, si è ritenuto di non fissare particolari condizioni alla cui esistenza sia vincolato il riconoscimento della residenza abituale nel Comune”. Questo era ciò che affermava l’ISTAT nella storica circolare “Metodi e Norme” n. 29 del 1992 che per gli operatori non più giovanissimi, come il sottoscritto, ha rappresentato il vero e proprio sussidiario dell’ufficiale d’anagrafe.

Se l’anagrafe vuole apparire come una riproduzione fotografica della realtà, le persone devono essere registrate dove effettivamente abitano. Tale regola è finalizzata a rendere rintracciabile una persona nei rapporti con le istituzioni e ad assicurare esigenze di certezza per i soggetti terzi che con la stessa si relazionano. Quanto più sarà fedele alla realtà, tanto più l’anagrafe avrà realizzato la propria missione.

Addirittura il Ministero dell’Interno nella circolare n. 8 del 29 maggio 1995 ha precisato che, ai fini dell’iscrizione anagrafica, non può essere di ostacolo la natura dell’alloggio, quale ad esempio un fabbricato privo di licenza abitativa ovvero non conforme a prescrizioni urbanistiche, grotte o roulottes.

Questa rappresentazione, che da oltre tre decenni costituisce un solido architrave di tutto il sistema anagrafico, viene quotidianamente messa a repentaglio da tutta una serie di regole e prassi che nel corso del tempo hanno finito per fare diventare il semplice dato della registrazione anagrafica come la chiave di accesso a determinati servizi o per l’ottenimento di meccanismi premiali e agevolazioni di natura tributaria, fiscale, lavorativa e/o contrattuale (si pensi all’esenzione IMU sulla prima casa, al calcolo dell’ISEE, alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni, alla fruizione di servizi su base comunale, solo per citarne alcuni).

Di riflesso il ruolo della residenza, intesa come iscrizione anagrafica, è stato talmente enfatizzato che per certi versi è diventata una seria preoccupazione per il proprietario che vuole concedere l’immobile in locazione o che intende ospitare all’interno della propria abitazione un’altra persona. Capita sempre più spesso di vedere negli annunci immobiliari di abitazioni da affittare la dicitura “no residenza”, come se il diritto (e il dovere) di iscriversi anagraficamente dove si vive sia diventato in realtà un lusso per pochi o una condizione accessoria da concordare a parte.

A complicare ulteriormente il quadro è intervenuta la norma sull’occupazione abusiva degli immobili. L’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”, convertito in legge 23 maggio 2014, n. 80, dispone al primo comma che “Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”. Per effetto di tale norma, ai fini della registrazione anagrafica, il requisito tradizionale della dimora abituale deve ora essere abbinato anche alla condizione di “non abusività dell’occupazione dell’immobile”.

L’entrata in vigore di questa norma ci porta inevitabilmente a rileggere in un altro verso, come se si trattasse di un esercizio di enigmistica, l’affermazione dell’ISTAT citata all’inizio di questo contributo, per cui il fatto di “fissare condizioni per il riconoscimento della residenza abituale nel Comune non può assicurare la massima aderenza delle risultanze anagrafiche alle varie situazioni di fatto che possono verificarsi in concreto”.

Se la disposizione ha introdotto un’evidente deroga al principio cardine dell’ordinamento anagrafico, come sopra descritto, una non corretta applicazione da parte degli operatori della stessa potrebbe addirittura determinarne una lesione irreparabile.

La giusta interpretazione della norma ci è stata fornita dal Ministero dell’Interno nella circolare n. 14/2014, in cui si chiarisce che la ratio legis è quella di consentire il “ripristino delle situazioni di legalità compromesse dalla sussistenza di fatti penalmente rilevanti”.

La stessa circolare cita la relazione di accompagnamento dell’atto in cui si legge che: “L’attuale quadro normativo consente a coloro i quali abbiano occupato abusivamente un edificio di ottenervi la residenza pur in pendenza di un procedimento penale. La norma in esame mira al ripristino delle situazioni di legalità compromesse dalla sussistenza di fatti penalmente rilevanti”. Il divieto pertanto riguarda quei casi limitati in cui si è in presenza di un impossessamento arbitrario dell’immobile da parte dell’occupante contro la volontà del proprietario o dell’avente titolo; in questi casi vi è infatti una situazione di legalità compromessa in quanto l’occupazione arbitraria di immobili costituisce reato nel nostro ordinamento (articolo 633 del codice penale).

Codice penale

Articolo 633. Invasione di terreni o edifici.

Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Per potersi parlare di occupazione abusiva dell’immobile deve essere stata sporta querela da parte del proprietario o dell’avente titolo nei confronti dell’occupante, essendo il delitto previsto dall’articolo 633 perseguibile unicamente a querela della persona offesa.

Fuori da questi casi il divieto di iscrizione anagrafica introdotto dall’articolo 5 del decreto legge n. 47/2014 non trova applicazione. Quando non vi è un’occupazione abusiva dell’immobile, ma ciò che manca è unicamente un titolo che regoli il rapporto esistente fra l’inquilino e il proprietario, la dichiarazione anagrafica deve essere sempre ricevuta.

Ovviamente l’articolo 5 del decreto legge n. 47/2014 ha imposto una serie di cautele che l’ufficiale d’anagrafe deve rigorosamente osservare nella gestione della pratica anagrafica.

In primo luogo è fondamentale acquisire in sede di dichiarazione anagrafica le informazioni relative al titolo di occupazione dell’immobile presso il quale l’interessato ha fissato la propria dimora abituale. A tali fine l’ufficiale d’anagrafe dovrà accertare, al momento del ricevimento della dichiarazione, che l’apposito riquadro presente nel modello di dichiarazione sia stato compilato specificando almeno una delle sei condizioni ivi previste. Ricordiamo che le ipotesi sono le seguenti: 1) essere proprietario; 2) essere intestatario del contratto di locazione; 3) essere intestatario di contratto di locazione relativo a immobile di edilizia residenziale pubblica; 4) essere comodatario; 5) essere usufruttuario; 6) legittimo occupante dell’immobile ad altro titolo. Tale ultima casistica costituisce una condizione residuale in cui vi possono rientrare tutte quelle situazioni in cui manchi una regolamentazione formale del rapporto.

 6) Di occupare legittimamente l’abitazione in base al titolo di seguito descritto:

Indicare dati utili a consentire verifica da parte Ufficio Anagrafe

[Esempio n. 1] di aver ottenuto la materiale disponibilità dell’immobile per le proprie esigenze abitative e della famiglia sulla base di accordo verbale con il proprietario, sig. … , perfezionato con la consegna delle chiavi dell’abitazione.

[Esempio n. 2] di occupare l’immobile per effetto della ospitalità volontariamente concessa dall’affittuario, sig. …, al fine di fare fronte alle proprie esigenze abitative.

Quindi laddove il richiedente dichiari di occupare l’immobile legalmente ma non sia in grado di esibire un titolo giuridico (semplicemente perché non è stato formalizzato nessun contratto), ciò non può impedire la richiesta di residenza, essendo sufficiente che la persona dichiari nell’apposito riquadro riportato al punto 6 del modello ministeriale di avere ottenuto la disponibilità materiale dell’abitazione con il consenso del proprietario.

In secondo luogo l’ufficiale d’anagrafe dovrà sempre inviare al proprietario o all’avente titolo sull’immobile la comunicazione di avvio del procedimento al fine di consentire a quest’ultimo di intervenire nella procedura e presentare eventuali memorie e osservazioni. Solo in questo modo, coinvolgendo il proprietario di casa, l’ufficiale d’anagrafe potrà escludere che ricorra un’occupazione abusiva dell’immobile. Se il proprietario interviene nel procedimento richiedendo l’applicazione dell’articolo 5 del decreto legge n. 47/2014 dovrà dimostrare di aver provveduto a sporgere querela per il reato di cui all’articolo 633 del codice penale; solo in tal caso l’ufficiale d’anagrafe potrà dichiarare la nullità degli atti e delle registrazioni compiute.

Saranno invece ritenute non pertinenti, in quanto non impattanti sull’istruttoria per la verifica della dimora abituale, eventuali osservazioni del proprietario che si limitino a negare il consenso all’iscrizione anagrafica o a manifestare il disaccordo con l’inquilino circa l’ospitalità di terze persone. In questi casi l’ufficiale d’anagrafe dovrà procedere a confermare la registrazione anagrafica effettuata, dando atto nella motivazione del provvedimento delle ragioni per cui non ha potuto tenere conto delle osservazioni presentate dal proprietario.

