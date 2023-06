Ricerca



Approfondimento di W. Damiani

Questo approfondimento è dedicato alla questione delle persone “senza fissa dimora” con l’intenzione di portare al centro del dibattito fra gli operatori quella che è una vera emergenza e rispetto alla quale il sistema anagrafico non sempre riesce a fornire risposte convincenti.

Solitamente in questa newsletter ho sempre cercato di approfondire un argomento con la finalità prevalente di offrire ai lettori delle soluzioni operative che potessero essere d’aiuto nella gestione dei casi concreti. Oggi voglio invece affrontare un tema complesso come quello dell’iscrizione del “senza fissa dimora” con la consapevolezza di non riuscire in questo intento, ma con la voglia però di portare al centro del dibattito fra noi operatori quella che è un’emergenza a tutti gli effetti e rispetto alla quale il sistema anagrafico attuale non sempre riesce a fornire risposte convincenti. Dei riflessi operativi su questo tema mi occuperò nella newsletter di luglio che sarà anche l’ultima dell’estate.

Il “senza fissa dimora” e il “senza tetto”

Abbiamo detto più volte che l’attuale normativa è stata pensata con la finalità di garantire a tutti una registrazione anagrafica, indipendentemente dalle diverse situazioni personali.

Una delle innovazioni più importanti introdotte dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 è costituita proprio dall’estensione della disciplina anagrafica alle persone “senza fissa dimora” che in precedenza erano sempre sfuggite ad ogni forma di registrazione (1). La legge anagrafica ha infatti previsto che in anagrafe siano registrate le posizioni delle persone residenti nel Comune e le posizioni delle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio (2).

Rileggendo la circolare dell’ISTAT “Metodi e norme” n. 29 del 1992 emergono due indicazioni di fondamentale importanza:

colui che si sposta frequentemente nell’ambito dello stesso Comune per mancanza di un alloggio stabile non deve essere considerato come persona “senza fissa dimora”;

persona “senza fissa dimora” è chi non ha in nessun Comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l’accertamento della residenza (girovaghi, artisti, commercianti, ambulanti, ecc.).

Nella visione dell’ISTAT quindi la condizione di persona senza fissa dimora non è necessariamente abbinata ad una situazione di indigenza, ma è riferita prevalentemente a quelle categorie di individui che per ragioni professionali o per scelte personali conducono una vita itinerante senza mai stazionare in un determinato luogo per un periodo di tempo significativo. Si pensi agli artisti del circo che si spostano continuamente per l’Italia o per l’Europa in base alla programmazione dei loro eventi oppure a quelle persone che vivono a bordo di un camper potendovi svolgere all’interno anche la propria attività lavorativa in stile “on the road”, come nel libro di Jack Kerouac.

Nettamente diversa è la situazione del clochard o del “senza tetto” che è invece costretto a sopravvivere cercando rifugio in dormitori o in sistemazioni di fortuna. Tale condizione, unitamente ad uno stato di progressiva emarginazione sociale, porta generalmente il clochard, a differenza della persona “senza fissa dimora”, ad affezionarsi ad un determinato territorio, in ragione delle abitudini che si sono formate nel corso del tempo e delle relazioni (anche se scarse) che si sono instaurate con le persone che vivono in quel determinato luogo.

Ecco perché è necessario tenere ben distinte le persone “senza fissa dimora” dalle persone “senza tetto”. Già l’ISTAT nella richiamata circolare n. 29 del 1992 aveva evidenziato la distinzione parlando della necessità di istituire in ciascun Comune una via territorialmente inesistente in cui iscrivere sia i “senza tetto” risultanti residenti al censimento, sia i “senza fissa dimora” sprovvisti di un vero e proprio recapito.

Per le persone senza fissa dimora il criterio per individuare il Comune competente all’iscrizione anagrafica è quello del domicilio, ossia il centro principale degli affari ed interessi (3). Ricordiamo che, a partire dal 2009, la persona “senza fissa dimora”, già al momento della dichiarazione anagrafica, è tenuta a fornire gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio (4).

Per l’iscrizione delle persone “senza tetto” deve invece essere utilizzato il criterio generale del luogo di dimora abituale, anche se in questo caso particolare tale relazione risulterà, per forza di cose, meno precisa e puntuale non essendo circoscritta ad una determinata abitazione.

Le difficoltà per gli ufficiali d’anagrafe

È inutile evidenziare che molte volte è difficile riuscire a capire se ci troviamo di fronte ad una persona “senza tetto” o ad una “senza fissa dimora”; sebbene si tratti di due categorie ben distinte e definite, le diverse situazioni personali possono dar luogo anche ad una commistione delle due condizioni. Sono infatti innumerevoli le diverse sfumature che possono caratterizzare le abitudini e il modo di vita di una persona, ben più delle cinquanta raccontate nei romanzi della trilogia della scrittrice britannica E.L. James.

Da qui la difficoltà estrema di individuare il Comune competente all’iscrizione anagrafica, che richiederebbe uno sforzo collaborativo fra più Comuni con l’intento di ricercare la soluzione anagrafica più rispondente al caso concreto.

Facciamo un esempio: si presenta in anagrafe il signor Gianni che da circa due mesi dorme nella sala d’aspetto della stazione ferroviaria di questo Comune (Comune ALFA). Il signor Gianni risulta essere stato cancellato per irreperibilità da oltre dieci anni dal Comune di precedente residenza (Comune BETA) che ha abbandonato subito dopo la separazione dalla moglie. Ora ha urgente necessità dell’iscrizione anagrafica per aver accesso alle cure per una importante patologia. Dal colloquio con l’interessato emerge che le sue giornate le trascorre sempre chiedendo l’elemosina all’esterno di un supermercato ubicato nel Comune limitrofo (Comune GAMMA). Gianni non ha famiglia, ma ha un amico che abita in un altro Comune (Comune DELTA) che ogni tanto gli offre il suo aiuto soprattutto nei momenti di estrema difficoltà.

Quale è il Comune competente all’iscrizione? Rispondere a questa domanda è difficile anche per chi come me si occupa già da diversi anni della materia anagrafica. Anzi sono convinto che interpellando ciascuno di voi possano emergere risposte diverse, tutte giuste e tutte sbagliate. E nell’incertezza a farne le spese è sempre il povero Gianni, il quale chiede solamente di poter far valere il proprio diritto di piena cittadinanza, senza il quale è per lui impossibile avere accesso ai servizi assistenziali e sanitari.

Facciamo ancora un altro esempio, perché come abbiamo visto le casistiche possono essere infinite: la signora Antonella si presenta al nostro ufficio per chiedere l’iscrizione anagrafica: al momento è ospitata per qualche giorno da un’amica residente in questo Comune (Comune ALFA), ma entro fine mese entrambe dovranno lasciare casa per la scadenza del contratto di affitto. Non sa ancora quale sarà la sua prossima sistemazione, ma adesso ha urgenza di ottenere un’iscrizione anagrafica per poter rifare la carta d’identità che le è stata rubata insieme a tutti gli altri documenti. Dal colloquio emerge che Antonella è stata cancellata quattro anni fa dal Comune dove viveva con la madre (Comune BETA), la quale è poi deceduta. Fino a pochi giorni fa ha lavorato come animatrice turistica per un solo mese nel Comune limitrofo (Comune GAMMA), ora però è in cerca di un’altra occupazione.

Anche in questo caso vediamo che non è così semplice individuare quale sia il percorso corretto per garantire il diritto primario all’iscrizione anagrafica. La prima domanda che dobbiamo porci è se Antonella possa essere considerata o meno una persona senza fissa dimora, oppure se l’assenza di una dimora stabile debba essere considerata come una condizione transitoria. In ogni caso, dopo aver risolto questo dubbio, resta comunque da capire quale Comune debba procedere all’iscrizione in anagrafe.

Il problema nei casi come questi sopra riportati è quello di affidare la soluzione alla diversa sensibilità degli operatori anagrafici dei Comuni coinvolti. Ciò non significa che alcuni di noi siano animati da una diversa dose di sadismo, tanto da negare un diritto sacrosanto cercando di scaricare l’incombenza ai colleghi degli altri Comuni; indica semplicemente che vi è una legittima preoccupazione degli operatori nell’attribuire ad un determinato soggetto una condizione pressoché permanente, quale l’iscrizione come “senza fissa dimora”, contribuendo così a creare un esercito di persone sostanzialmente irreperibili che possono così sfuggire in futuro a qualsiasi controllo anagrafico (5).

Le richieste “improprie” di iscrizione nella via fittizia

Tale preoccupazione è inoltre alimentata dalle sempre maggiori richieste da parte di persone che richiedono l’iscrizione nella via territorialmente inesistente pur avendo una dimora stabile, sebbene questa non sia idonea ad un uso abitativo oppure sia caratterizzata da una condizione di estremo sovraffollamento. In tutti questi casi si assiste ad una forte resistenza da parte degli interessati a dichiarare il luogo di effettiva residenza.

Facciamo un esempio: si presenta il signor Cheick per chiedere l’iscrizione nella via fittizia. Parlando con l’interessato capiamo però che non si tratta di un senza fissa dimora, né di un senza tetto, ma di una persona che vive stabilmente con un amico da due anni in un garage in centro per il quale paga tutti i mesi al proprietario un affitto “in nero”. Non si tratta pertanto di un’ipotesi di occupazione abusiva di immobili, in quanto il proprietario gli ha concesso volutamente il godimento dell’abitazione, anche se in maniera non regolare. In questi casi non è prevista l’iscrizione nella via territorialmente inesistente. Pertanto facciamo notare a Cheick che possiamo comunque iscriverlo in anagrafe indicando l’effettivo indirizzo dell’immobile e che possiamo farlo anche se il proprietario dovesse (naturalmente) opporsi. Cheick si alza e si allontana … preferisce rinunciare ad un suo diritto piuttosto che rischiare di perdere anche quell’unica certezza che si è guadagnato nel corso degli anni.

Così non va! È necessario un intervento da parte delle istituzioni per non lasciare soli gli ufficiali d’anagrafe a gestire situazioni così delicate.

(1) ISTAT, Anagrafe della popolazione, Metodi e norme, Serie B – n. 29, edizione 1992.

(2) L’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente) prevede che “Nell’anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l’esecuzione della presente legge”.

(3) La Corte di Cassazione, sezione seconda, nella sentenza del 20 luglio 1999, n. 7750 ha affermato che per “affari e interessi” si devono intendere “tutti i rapporti e tutte le relazioni di qualsiasi natura, personali, sociali, familiari, economiche e morali, aventi per oggetto interessi di ogni genere”.

(4) L’articolo 3, comma 38, della legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” ha così sostituito il terzo comma dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228: “Ai fini dell’obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita”.

(5) L’ISTAT nella circolare “Guida alla vigilanza anagrafica”, Metodi e norme n. 48 del 2010 afferma che “per le persone senza fissa dimora non è applicabile il procedimento di cancellazione per irreperibilità a seguito di ripetuti accertamenti (art. 11, comma 1, lett. c, del Regolamento), in quanto manca del tutto il fondamento stesso della cancellazione per irreperibilità, ossia la perdita della dimora abituale”. L’ipotesi di cancellazione per irreperibilità (prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera c del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989) applicabile alla persona senza fissa dimora è quella accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione. Tale ipotesi di cancellazione per irreperibilità al censimento è tuttavia al momento inoperante per effetto della mancata previsione della fase del confronto e della revisione dell’anagrafe sulla base dei dati censuari nel nuovo censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.

