Ricerca



CITTADINI STRANIERI - L’iscrizione anagrafica del cittadino UE non lavoratore: le novità del 2024 sull’importo delle risorse economiche e sulla polizza sanitaria L’INPS con la circolare n. 1 del 2 gennaio 2024 ha determinato l’importo dell’assegno sociale per l’anno 2024

Approfondimento di W. Damiani

L’articolo 7 del decreto legislativo n. 30/2007 stabilisce i requisiti per il soggiorno in Italia dei cittadini dell’Unione Europea che non esercitano un’attività lavorativa. Questi cittadini devono dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, oltre a possedere un’assicurazione sanitaria. Questo requisito è in linea con lo spirito della direttiva 2004/38/CE, che mira a evitare che coloro che esercitano il loro diritto di soggiorno diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno.

Per quanto riguarda le risorse economiche sufficienti, l’articolo 9 del decreto legislativo n. 30/2007 richiede che il cittadino dell’Unione sia in possesso di risorse economiche adeguate. Il riferimento è all’importo annuo dell’assegno sociale, con specifiche modalità di calcolo per il dichiarante, i familiari e i figli a carico. L’INPS con la circolare n. 1 del 2 gennaio 2024 ha determinato l’importo dell’assegno sociale per l’anno 2024 in euro 6.947,33 annui.

Ti consigliamo:

© RIPRODUZIONE RISERVATA