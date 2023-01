Ricerca



ANPR - L’irreperibile ricompare in altro Comune: serve ancora la conferma dei dati? Un anno dal completamento dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)

Approfondimento di W. Damiani

Esattamente un anno fa, era il 17 gennaio 2022, si assisteva al completamento dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) con il subentro dell’ultimo Comune italiano. Si compiva così la costruzione della banca dati unica nazionale nella quale sono oggi iscritte 65.669.640 persone di cui 5.955.590 residenti all’estero (AIRE).

Da quel momento l’applicazione del regolamento anagrafico è divenuta identica per tutti i Comuni italiani. Ricordiamo infatti che il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2015, n. 126 aveva modificato il regolamento anagrafico del 1989 allo scopo di armonizzarlo alle peculiarità dell’Anagrafe Nazionale, ma aveva anche previsto una disciplina transitoria per i Comuni che ancora non avevano effettuato il subentro e per i procedimenti anagrafici che coinvolgevano un Comune ancora non subentrato. In questi casi si continuavano ad applicare le norme previgenti del regolamento anagrafico.

